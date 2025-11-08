4 मौतें, 7 मुकदमे... क्या सुसाइड की ट्रेनिंग दे रहा ChatGPT?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोगों के हर सवाल का चुटकियों में जवाब देने वाला चैटजीपीटी (ChatGPT) अब खुद मुश्किल में फंस गया है। उसकी पेरेंट कंपनी ओपन एआई पर 7 गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। इनमें मानसिक तनाव से जूझ रहे कई लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल है, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई।

चैटजीपीटी पर लगे आरोपों में दावा किया गया है कि ओपन एआई का यह चैटबोट लोगों की मदद करने की बजाए उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की सलाह देता है। 'सुसाइड कोच' बना चैटजीपीटी 16 साल के एडम राइन के माता पिता ने चैटजीपीटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उनका कहना है कि चैटजीपीटी सुसाइड कोच की तरह काम करता है, जिसने बच्चे को अपनी मां से बात न करने की और खुद को नुकसान पहुंचाने की सलाह दी है। नतीजतन एडम ने आत्महत्या कर ली।

ओपन एआई के खिलाफ 7 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 4 लोगों ने सुसाइड कर ली और अन्य 3 लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। यह सबकुछ चैटजीपीटी से बात करने का परिणाम है। चैटजीपीटी पर लोगों को इमोशनली गुमराह करने का भी आरोप लगा है।