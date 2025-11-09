Haq Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन 'हक' ने मारा यूटर्न, डबल हुई यामी और इमरान हाशमी की फिल्म की कमाई
Haq Box Office Collection Day 2: एक हल्की शुरुआत के बाद यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। मूवी की इतनी मार्केटिंग तो नहीं हुई लेकिन जबरदस्त माउथ पब्लिसिटी आखिरकार इसके पक्ष में काम कर रही है। शाहबानी केस पर आधारित फिल्म ने दूसरे दिन पूरा गेम ही पलट कर रख दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पर्दे पर दमदार भूमिकाओं में वापसी करते हुए यामी गौतम (Yami Gautam) एक बार फिर से इंटेंस रोल में लौटी हैं। इमरान हाशमी की जोड़ी के साथ एक्ट्रेस एक कोर्टरूम ड्रामा लेकर आई हैं। शाह बानो मामले के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित फिल्म 'हक' में नजर आई यामी ने अपने किरदार से खूब इम्प्रेस किया। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हुई।
यामी गौतम की हुई खूब तारीफ
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शुरुआत भले ही धीमी मिली हो लेकिन दूसरे दिन ये रफ्तार पकड़ती नजर आई। इससे ये तो साफ हो गया है कि फिल्म को लेकर धीरे-धीरे माहौल बन रहा है। फिल्म में यामी ने शाजिया बानो का किरदार निभाया है। वहीं इमरान हाशमी उनके प्रतिद्वंदी अब्बास की भूमिका में नजर आए। लंबे समय बाद इमरान की पर्दे पर वापसी और उनके किरदार की गंभीरता को लोगों ने खूब सराहा।
कितना रहा दूसरे दिन का कलेक्शन?
एक फिल्म जिसने पहले दिन 1.75 की ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन के साथ ही इसका कमाई का आंकड़ा डबल हो गया। दूसरे दिन हक ने बॉक्स ऑफिस पर 3.35 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ हक का कुल कलेक्शन 5.10 करोड़ रुपये हो चुका है। सुपर्ण एस वर्मा निर्देशित फिल्म का निर्माण जंगली पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इसमें इमरान हाशमी, यामी गौतम के अलावा वर्तिका सिंह, शीबा चड्ढा और दानिश हुसैन मुख्य भूमिका में हैं।
क्या है हक की कहानी?
हक एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो ऐतिहासिक शाहबानो मामले से प्रेरित है। इसमें मुस्लिम महिलाओं के तलाक के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण सुधारों को जन्म दिया। कहानी शाजिया (यामी गौतम धर) की है, जो एक साधारण, अशिक्षित महिला है, जिसकी शादी अब्बास खान (इमरान हाशमी) नामक एक प्रतिष्ठित वकील से होती है।
उसकी दुनिया तब बिखर जाती है जब अब्बास अचानक दूसरी पत्नी को घर ले आता है और बाद में तीन तलाक के जरिए शाजिया को तलाक दे देता है। इसके बाद अपनी गरिमा और अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए उसकी साहसी कानूनी लड़ाई शुरू होती है।
