Haq Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन 'हक' ने मारा यूटर्न, डबल हुई यामी और इमरान हाशमी की फिल्म की कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पर्दे पर दमदार भूमिकाओं में वापसी करते हुए यामी गौतम (Yami Gautam) एक बार फिर से इंटेंस रोल में लौटी हैं। इमरान हाशमी की जोड़ी के साथ एक्ट्रेस एक कोर्टरूम ड्रामा लेकर आई हैं। शाह बानो मामले के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित फिल्म 'हक' में नजर आई यामी ने अपने किरदार से खूब इम्प्रेस किया। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हुई।

यामी गौतम की हुई खूब तारीफ बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शुरुआत भले ही धीमी मिली हो लेकिन दूसरे दिन ये रफ्तार पकड़ती नजर आई। इससे ये तो साफ हो गया है कि फिल्म को लेकर धीरे-धीरे माहौल बन रहा है। फिल्म में यामी ने शाजिया बानो का किरदार निभाया है। वहीं इमरान हाशमी उनके प्रतिद्वंदी अब्बास की भूमिका में नजर आए। लंबे समय बाद इमरान की पर्दे पर वापसी और उनके किरदार की गंभीरता को लोगों ने खूब सराहा।

क्या है हक की कहानी? हक एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो ऐतिहासिक शाहबानो मामले से प्रेरित है। इसमें मुस्लिम महिलाओं के तलाक के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण सुधारों को जन्म दिया। कहानी शाजिया (यामी गौतम धर) की है, जो एक साधारण, अशिक्षित महिला है, जिसकी शादी अब्बास खान (इमरान हाशमी) नामक एक प्रतिष्ठित वकील से होती है।