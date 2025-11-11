Bigg Boss 19: गौरव खन्ना से बड़ी मास्टरमाइंड निकली फरहाना भट्ट, इस कंटेस्टेंट के खिलाफ सच हुई भविष्यवाणी
बिग बॉस सीजन 19 अब अपने फिनाले से बस 4 हफ्ते दूर है, ऐसे में घर में मौजूद हर सदस्य अपने गेम को अप कर रहा है। गौरव खन्ना को लोग इस सीजन का मास्टरमाइंड भले ही कह रहे हैं, लेकिन फरहाना बिग बॉस के गेम को बेहतरीन तरीके से समझ चुकी हैं। हाल ही में उनकी एक कंटेस्टेंट के लिए की गई भविष्यवाणी सच हो गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का गेम जैसे-जैसे अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, शो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। जहां तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और फरहाना भट्ट के खिलाफ सभी घरवाले हो गए हैं, तो वहीं अब अभिषेक बजाज के जाने से गौरव खन्ना के रिश्ते में भी मनमुटाव होने लगा है।
सलमान खान के शो के हर सीजन में कोई न कोई ऐसा कंटेस्टेंट आता है, जिसे लोग मास्टरमाइंड समझते हैं, क्योंकि वह गेम को डिकोड कर लेता है। इस सीजन में वह गौरव खन्ना को माना जा रहा था, लेकिन अब वह टैग फरहाना भट्ट ने छीन लिया है। फरहाना की एक बड़ी भविष्यवाणी सच हो गई है।
मृदुल तिवारी को लेकर फरहाना ने की थी भविष्यवाणी
फरहाना भट्ट जिन्हें बीते वीकेंड के वार में गंदी जुबान की वजह से सलमान खान से बहुत डांट पड़ी थी, उन्होंने बीते दिन मृदुल को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। फरहाना भट्ट घर में बचे हुए 10 कंटेस्टेंट के कौन उनके लिए बिल्कुल थ्रेट नहीं है, इस बारे में अमाल से बात की थी। उन्होंने अमाल से बातचीत करते हुए बताया था कि वह मृदुल, मालती और अशनूर कौर को बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं मानती हैं।
उन्होंने बर्तन धुलने के दौरान अमाल मलिक के सामने ये प्रेडिक्शन भी किया था कि अगर इस बार मृदुल तिवारी नॉमिनेशन में आते हैं, तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फरहाना की ये बात सच हुई, क्योंकि इस हफ्ते मिड वीक एविक्शन में रिपोर्ट्स की मानें तो मृदुल तिवारी सबसे कम वोट्स पाकर बाहर हो गए हैं।
बिग बॉस 19 को बायकॉट करने का शुरू हुआ ट्रेंड
बिग बॉस 19 में मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari Elimination) के मिड वीक एविक्शन की खबर ने फैंस का दिल तोड़कर रख दिया है। वह एक ऐसे कंटेस्टेंट थे, जो शहबाज बदिशा को हराकर फैंस की तगड़ी वोटिंग के आधार पर सलमान खान के शो में आए थे। हालांकि, एक बड़ी फैन फॉलोइंग के बावजूद YOUTUBER का ऐसे निकलना फैंस को रास नहीं आ रहा है।
मृदुल तिवारी के फैंस ने एक्स अकाउंट पर बायकॉट बिग बॉस 19 का ट्रेंड शुरू कर दिया है। अब उनके जाने से घर में बचे हुए 9 कंटेस्टेंट के इक्वेशन एक-दूसरे के साथ कैसे चेंज होते हैं, यह जियो हॉटस्टार(Jio Hotstar) पर देखना दिलचस्प होगा।
