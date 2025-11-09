Bigg Boss 19: शादीशुदा होने के बावजूद इस एक्ट्रेस के साथ था Abhishek Bajaj का अफेयर? सामने आई चीटिंग की बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिषेक बजाज एक पॉपुलर इंडियन एक्टर हैं जो टेलीविजन और फिल्मों में काम कर चुके हैं। 32 वर्षीय अभिषेक ने 2011 में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में अभिनय में कदम रखा। उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, चंडीगढ़ करे आशिकी और बबली बाउंसर जैसी फिल्मों में काम किया है।

अपनी पत्नी को चीट कर रहे थे अभिषेक? हाल ही में अभिनेता पॉपुलर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं। शो में को-कंटेस्टेंट अशनूर कौर के साथ उनका लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एक्टर पहले से शादीशुदा हैं। अब न्यूज 18 शोशा ने अभिषेक बजाज की लव लाइफ पर एक और अपडेट शेयर किया है। खबर है कि एक्टर आकांक्षा जिंदल के साथ शादीशुदा होने के बावजूद किसी और एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे।