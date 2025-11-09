Bigg Boss 19: शादीशुदा होने के बावजूद इस एक्ट्रेस के साथ था Abhishek Bajaj का अफेयर? सामने आई चीटिंग की बात
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) का नाम इन दिनों चर्चा में है। अभिषेक कथित तौर पर शादीशुदा होने के बावजूद एक अन्य एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे। उनकी पत्नी ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए। हालांकि उनका वो रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला और ब्रेकअप हो गया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिषेक बजाज एक पॉपुलर इंडियन एक्टर हैं जो टेलीविजन और फिल्मों में काम कर चुके हैं। 32 वर्षीय अभिषेक ने 2011 में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में अभिनय में कदम रखा। उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, चंडीगढ़ करे आशिकी और बबली बाउंसर जैसी फिल्मों में काम किया है।
अपनी पत्नी को चीट कर रहे थे अभिषेक?
हाल ही में अभिनेता पॉपुलर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं। शो में को-कंटेस्टेंट अशनूर कौर के साथ उनका लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एक्टर पहले से शादीशुदा हैं। अब न्यूज 18 शोशा ने अभिषेक बजाज की लव लाइफ पर एक और अपडेट शेयर किया है। खबर है कि एक्टर आकांक्षा जिंदल के साथ शादीशुदा होने के बावजूद किसी और एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे।
रिलेशनशिप में सीरियस नहीं थे अभिषेक
अभिषेक बजाज टीवी एक्ट्रेस डोनल बिष्ट को डेट कर रहे थे। डोनल बिष्ट बिग बॉस 15 का हिस्सा थीं जिसे तेजस्वी प्रकाश ने जीता था। सोर्स के मुताबिक अभिषेक और डोनल कुछ समय के लिए साथ थे और उस समय अभिषेक शादीशुदा थे। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि अभिषेक सीरियस नहीं थे। इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि, एक अन्य ने बताया कि आकांक्षा से अलग होने के बाद अभिषेक ने डोनल को डेट किया था।
अभिषेक बिग बॉस 19 से इतर कई वजहों से सुर्खियों में हैं। आकांक्षा ने हाल ही में उन पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि शादी के दौरान वह उन्हें धोखा दे रहे थे। उन्होंने अभिनेता पर जमकर निशाना साधा और उन्हें 'झूठा' कहा। उन्होंने उन पर 'तथ्य छिपाने' का भी आरोप लगाया।
अकांक्षा ने जारी किया था वीडियो
2 नवंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आकांक्षा ने एक क्लिप शेयर की, जिसमें अभिषेक गौरव खन्ना से अपने अतीत के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। इस पर रिएक्ट करते हुए आकांक्षा ने लिखा,"वह सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करता है और वही कहता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वह जिंदगी भर सच्चाई छिपाता रहा है। यही असली वजह है कि हमारा तलाक हुआ। उसने मुझे और दूसरी औरतों को भी दुख पहुंचाया है।"
