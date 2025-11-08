जब पावर या कनेक्शन न हो तो... Abhishek Bajaj के बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद एक्स कंटेस्टेंट का फूटा गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) पर एक बार फिर बायस्ड होने के आरोप लग रहे हैं और इसकी वजह लेटेस्ट डबल एलिमिनेशन है। नीलम गिरी के साथ-साथ इस हफ्ते बिग बॉस के घर से अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) के भी एविक्ट होने की खबर है।

इस हफ्ते बिग बॉस के घर में कुल पांच कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट थे, जिसमें नीलम गिरी, फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और गौरव खन्ना थे। वीकेंड का वार में डबल एविक्शन होगा और नीलम गिरी के साथ अभिषेक बजाज भी शो से बाहर हो जाएंगे।

अभिषेक बजाज का हुआ एविक्शन अभिषेक बजाज बिग बॉस के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में गिने जा रहे थे। ऐसे में उनका एलिमिनेशन सबसे शॉकिंग है। फैंस ही नहीं, बल्कि सेलेब्स भी इससे हैरानगी जता रहे हैं। अब एक्स कंटेस्टेंट ने भी अपना रिएक्शन दिया है। अभिषेक के दोस्त और एक कंटेस्टेंट आवेज दरबार ने अभिषेक के एविक्शन पर गुस्सा जाहिर किया है।