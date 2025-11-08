Language
    जब पावर या कनेक्शन न हो तो... Abhishek Bajaj के बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद एक्स कंटेस्टेंट का फूटा गुस्सा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से शॉकिंग एविक्शन हुआ है। नीलम गिरी के साथ-साथ बिग बॉस के घर से अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) भी एविक्ट हो चुके हैं। अब एक एक्स कंटेस्टेंट ने अभिषेक के एविक्ट होने के बाद मेकर्स की क्लास लगाई है। उन्होंने इसे अनफेयर बताया है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) पर एक बार फिर बायस्ड होने के आरोप लग रहे हैं और इसकी वजह लेटेस्ट डबल एलिमिनेशन है। नीलम गिरी के साथ-साथ इस हफ्ते बिग बॉस के घर से अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) के भी एविक्ट होने की खबर है।

    इस हफ्ते बिग बॉस के घर में कुल पांच कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट थे, जिसमें नीलम गिरी, फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और गौरव खन्ना थे। वीकेंड का वार में डबल एविक्शन होगा और नीलम गिरी के साथ अभिषेक बजाज भी शो से बाहर हो जाएंगे।

    अभिषेक बजाज का हुआ एविक्शन

    अभिषेक बजाज बिग बॉस के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में गिने जा रहे थे। ऐसे में उनका एलिमिनेशन सबसे शॉकिंग है। फैंस ही नहीं, बल्कि सेलेब्स भी इससे हैरानगी जता रहे हैं। अब एक्स कंटेस्टेंट ने भी अपना रिएक्शन दिया है। अभिषेक के दोस्त और एक कंटेस्टेंट आवेज दरबार ने अभिषेक के एविक्शन पर गुस्सा जाहिर किया है।

    अभिषेक बजाज के एविक्शन से नाराज आवेज

    एक ट्वीट में आवेज दरबार ने मनाया कि काश अभिषेक के एविक्शन की खबर झूठी हो। उन्होंने लिखा, "मुझे सच में उम्मीद है कि अभिषेक बजाज के बाहर होने की खबरें झूठी हों। उन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है और वह टॉप 3 में रहने के हकदार थे। पिछले कुछ एविक्शन गलत हुए हैं।"

    Awez on Abhishek Bajaj Eviction

    मेकर्स पर भड़के आवेज दरबार

    आवेज दरबार ने एक और ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने मेकर्स की क्लास लगाई है। उन्होंने कहा, "अभिषेक की एक लाइन आज भी दिमाग में घूम रही है। 'जब पावर या कनेक्शन ना हो, तो चांसेस हमेशा छिन लिए जाते हैं।' तब सिर्फ बात लगी थी। आज सच लग रही है। मुझे मेरे एविक्शन से ज्यादा बजाज के एलिमिनेशन की खबर दिल को छुभी है।"

    Awez Darbar

    आवेज ने आगे कहा, "पहले दिन से ही वह प्योर और सच्चा है। हर दिन अपना 100 पर्सेंट दिया इस शो को। इतने सच्चे इंसान को इतना अनफेयर आउटकम मिलना... बहुत गलत हुआ।"

