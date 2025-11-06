Farrhana Bhatt के श्राप की वजह से Pranit More को हुआ था डेंगू, स्टैंडअप कॉमेडियन का डिलीट पोस्ट हुआ वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रणित मोरे जब वीकेंड के वार में बिग बॉस सीजन 19 से निकले थे, तो फैंस का दिल पूरी तरह से टूट गया था। हालांकि, वह एविक्शन की वजह से नहीं, बल्कि हेल्थ कंसर्न के कारण बाहर आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें बाहर आना पड़ा था।

खबरों की मानें तो अब वह जल्द ही बिग बॉस के घर में री-एंट्री लेकर गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज सहित अपने दोस्तों को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रणित कब घर में दोबारा लौटेंगे ये तो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच ही स्टैंडअप कॉमेडियन का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने बीमार होने का ठीकरा फरहाना के श्राप पर फोड़ा है। हालांकि, फरहाना पर भड़ास निकालने के बाद प्रणित ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

फरहाना की नेगेटिविटी ने किया था बीमार बिग बॉस 19 से बाहर आते ही प्रणित मोरे और उनकी टीम ने फरहाना भट्ट को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली थी। बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैंडअप कॉमेडियन ने फरहाना के खिलाफ पोस्ट करते हुए लिखा था, "गरिमा? दया? ये सभी शब्द बिग बॉस 19 में उनकी प्रेजेंस के बिल्कुल उल्टे हैं।

घमंड तो रावण का भी टूटा था इस पोस्ट में आगे लिखा था, "घमंड तो रावण का भी टूटा था और औरंगजेब का भी टूटा था, ये तो सिर्फ फरहाना है"। हालांकि, बाद में एक्स अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर विनिंग को लेकर एक पोल किया गया था, जिसमें लोगों ने प्रणित मोरे को विनर बनाया था।