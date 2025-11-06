Farrhana Bhatt के श्राप की वजह से Pranit More को हुआ था डेंगू, स्टैंडअप कॉमेडियन का डिलीट पोस्ट हुआ वायरल
Bigg Boss 19: प्रणित मोरे को बिग बॉस 19 से बीते वीकेंड के वार में बाहर निकलना पड़ा था। स्टैंडअप कॉमेडियन की मेडिकल रिपोर्ट्स में उन्हें डेंगू निकला था। अब वह किसी भी वक्त घर में लौट सकते हैं, लेकिन इससे पहले उनका फरहाना भट्ट को लेकर एक डिलीट पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने बीमार पड़ने का जिम्मेदार फरहाना भट्ट को ठहराया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रणित मोरे जब वीकेंड के वार में बिग बॉस सीजन 19 से निकले थे, तो फैंस का दिल पूरी तरह से टूट गया था। हालांकि, वह एविक्शन की वजह से नहीं, बल्कि हेल्थ कंसर्न के कारण बाहर आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें बाहर आना पड़ा था।
खबरों की मानें तो अब वह जल्द ही बिग बॉस के घर में री-एंट्री लेकर गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज सहित अपने दोस्तों को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रणित कब घर में दोबारा लौटेंगे ये तो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच ही स्टैंडअप कॉमेडियन का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने बीमार होने का ठीकरा फरहाना के श्राप पर फोड़ा है। हालांकि, फरहाना पर भड़ास निकालने के बाद प्रणित ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।
फरहाना की नेगेटिविटी ने किया था बीमार
बिग बॉस 19 से बाहर आते ही प्रणित मोरे और उनकी टीम ने फरहाना भट्ट को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली थी। बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैंडअप कॉमेडियन ने फरहाना के खिलाफ पोस्ट करते हुए लिखा था, "गरिमा? दया? ये सभी शब्द बिग बॉस 19 में उनकी प्रेजेंस के बिल्कुल उल्टे हैं।
प्रणित ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "पिछले हफ्ते जो उसने घटिया हरकत की, उसके लिए तो उनसे बहसबाजी करने का मन भी नहीं कर रहा है। हालांकि, हम मानते हैं कि आपकी नेगेटिविटी कुछ समय के लिए जीत जरूर गई, आपके किए गए कमेंट 'मर क्यों नहीं जाता' का असर पड़ा और वह बीमार हो गया। पर याद रखना तुम्हारी ये जीत बहुत ही छोटी है। नकारात्मकता ज्यादा समय तक नहीं रह सकती"।
घमंड तो रावण का भी टूटा था
इस पोस्ट में आगे लिखा था, "घमंड तो रावण का भी टूटा था और औरंगजेब का भी टूटा था, ये तो सिर्फ फरहाना है"। हालांकि, बाद में एक्स अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर विनिंग को लेकर एक पोल किया गया था, जिसमें लोगों ने प्रणित मोरे को विनर बनाया था।
प्रणित मोरे के लौटने की खबर को सुनकर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पूरा भारत इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इमोशन हाई हैं और आंखें नम हैं, दिल की धड़कने तेज हो गई हैं और हम चिल्लाकर कह रहे हैं, हमारा किंग प्रणित मोरे वापस आ रहा है"।
