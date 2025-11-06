Bigg Boss 19 Elimination: धरी रह गई सारी फैन-फॉलोइंग! शॉकिंग एविक्शन में शो से निकला ये कंटेस्टेंट
Bigg Boss 19 Eliminated Contestant: विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 में पिछले हफ्ते कुल पांच कंटेस्टेंट्स पर एलिमिनेशन की तलवार लटकी थी और सभी मजबूत कंटेस्टेंट्स थे। अब आखिरकार बिग बॉस के घर से एक कंटेस्टेंट की विदाई हो गई है। वो कौन है जिसे एलिमिनेट किया गया है, जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) को ढाई महीने से ज्यादा हो गया है और एंटरटेनमेंट फुल ऑन देखने को मिल रहा है। घरवालों के बीच लड़ाई-झगड़ा और बदलते रिश्ते हमेशा से ही हॉट टॉपिक बने रहते हैं। एक नॉमिनेशन से भी रिश्तों में दूरी आ जाती है।
अभी तक बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Elimination) के घर में कई बार शॉकिंग एलिमिनेशन हुआ है। जीशान कादरी, बसीर अली और नेहल चुडासमा जैसे कंटेस्टेंट्स का एविक्ट होना, अभी भी फैंस को हजम नहीं हुआ है। अब शो से एक और कंटेस्टेंट का पत्ता कट गया है।
5 कंटेस्टेंट्स हुए थे नॉमिनेट
बीते हफ्ते प्रणित मोरे (Pranit More) के जाने के बाद ही बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन हुआ था जिसमें कुल पांच कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे। इनमें अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और नीलम गिरी (Neelam Giri) शामिल थे। अब इन पांच में से एक आउट हो चुका है।
यह भी पढ़ें- Amaal Malik की आंटी पर आई मुसीबत, Farrhana Bhatt को 'आतंकवादी' कहने पर परिवार ने जारी किया कानूनी नोटिस
बिग बॉस 19 से कौन हुआ एविक्ट?
जो कंटेस्टेंट इस हफ्ते बिग बॉस 19 से बाहर हुआ है, वो नीलम गिरी (Neelam Giri Eviction) बताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते नीलम गिरी एविक्ट हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनके साढ़े पांच मिलियन से ज्यादा फैन-फॉलोइंग है। इसके बावजूद वह इस हफ्ते बच नहीं पाईं।
मालूम हो कि उन्हें बचाने के लिए कई कंटेस्टेंट्स साथ आए थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कम वोट की वजह से उन्हें शो से जाना पड़ा। हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एविक्शन वाला एपिसोड रविवार को वीकेंड का वार में दिखाया जाएगा।
इस कंटेस्टेंट की होगी री-एंट्री
नीलम गिरी के एविक्शन के बाद बिग बॉस के घर में एक कंटेस्टेंट की री-एंट्री होगी और वो हैं प्रणित मोरे। जी हां, डेंगू की वजह से पिछले हफ्ते उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था लेकिन अब वह ठीक होने के बाद शो में वापसी कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।