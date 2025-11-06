Bigg Boss 19 Elimination: धरी रह गई सारी फैन-फॉलोइंग! शॉकिंग एविक्शन में शो से निकला ये कंटेस्टेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) को ढाई महीने से ज्यादा हो गया है और एंटरटेनमेंट फुल ऑन देखने को मिल रहा है। घरवालों के बीच लड़ाई-झगड़ा और बदलते रिश्ते हमेशा से ही हॉट टॉपिक बने रहते हैं। एक नॉमिनेशन से भी रिश्तों में दूरी आ जाती है।

अभी तक बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Elimination) के घर में कई बार शॉकिंग एलिमिनेशन हुआ है। जीशान कादरी, बसीर अली और नेहल चुडासमा जैसे कंटेस्टेंट्स का एविक्ट होना, अभी भी फैंस को हजम नहीं हुआ है। अब शो से एक और कंटेस्टेंट का पत्ता कट गया है।

5 कंटेस्टेंट्स हुए थे नॉमिनेट बीते हफ्ते प्रणित मोरे (Pranit More) के जाने के बाद ही बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन हुआ था जिसमें कुल पांच कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे। इनमें अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और नीलम गिरी (Neelam Giri) शामिल थे। अब इन पांच में से एक आउट हो चुका है।

मालूम हो कि उन्हें बचाने के लिए कई कंटेस्टेंट्स साथ आए थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कम वोट की वजह से उन्हें शो से जाना पड़ा। हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एविक्शन वाला एपिसोड रविवार को वीकेंड का वार में दिखाया जाएगा।