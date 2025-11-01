Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पैसे वाले लड़कों से शादी करो...' Kunickaa Sadanand ने लड़कियों को दी ये सलाह, Alimony ना लेने का हुआ अफसोस

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    'Bigg Boss 19' में कुनिका सदानंद ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने दोनों तलाक में कोई एलिमनी नहीं ली, इसके साथ ही उन्होंने लड़कियों को पैसे वाले लड़कों से शादी करने की सलाह दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुनिका सदानंद ने लड़कियों को दी सलाह

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 प्रीमियर के समय से ही घर के अंदर हुए धमाकेदार ड्रामा और प्रतियोगियों के खुलासों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। अब हाल ही में कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में, खासकर कुमार सानू के साथ अपने रिश्ते के बारे में, खुलासे किए हैं। इससे पहले अभिनेत्री ने बताया था कि वह आठ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, जिनमें उनकी दो असफल शादियां भी शामिल हैं। अब कुनिका सदानंद ने बताया कि उन्हें अपने दोनों तलाक में कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला, और आखिरकार उन्हें अपने बच्चों को पालने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुनिका ने दोनों हसबैंड से नहीं ली एलीमनी

    कुनिका सदानंद हाल ही में शहबाज बादशाह और नीलम के साथ बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने अपने जीवन में दो अमीर लोगों से शादी की है, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया है। कुनिका ने बताया, "मैंने अपनी जिंदगी में दो अमीर लोगों से शादी की। पहले वाला बहुत अमीर और दूसरे वाला भी बहुत आमिर, पर मैंने तलाक के लिए एक पैसा नहीं लिया। पहले वाले को मैंने बोला मुझे मेरा बच्चा चाहिए। दूसरे वाले को भी मैंने बोला मैं अपना बच्चा रखूंगी हूं, तुम अपना पैसा रखो। उसके कारण से क्या हुआ ना मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा जीवन में।"

    kinickaa (1)

    यह भी पढ़ें- 4 अफेयर, 2 लिव-इन और 2 शादी! Kunickaa Sadanand ने पर्सनल लाइफ के खोले राज, बोलीं- '60 की उम्र तक...'

    बता दें कुनिका की पहली शादी दिल्ली के अभय कोठारी से हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा है। दोनों की शादी ज्यादा दिन नहीं चली और उन्हें नौ साल तक बच्चे की कस्टडी के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके बाद वह लिव-इन रिलेशनशिप में रहीं, जो कामयाब नहीं हुआ। खैर, जब अभिनेत्री 35 की उम्र के आसपास थीं, तब उन्होंने विनय लाल से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा अयान लाल भी है। कुनिका की दूसरी शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली।

    लड़कियों को दी ये सलाह

    इसी बारे में बात करते हुए, कुनिका ने शहबाज और नीलम के साथ बातचीत में बताया कि जब उनके बेटे ने एक बार साइकिल मांगी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें पैसों का जुगाड़ कैसे करना है, इस बारे में काफी सोचना पड़ा। कुनिका सदानंद ने नीलम के साथ ही सभी महिलाओं को सलाह दी कि पहले पैसा देखें और फिर शादी करें, क्योंकि उन्हें यह बात जिंदगी में बाद में समझ आई और उनका मानना है कि महिलाओं को अब समझदार होना चाहिए। कुनिका ने बताया कि उस समय उन्हें लगता था कि अगर उनका बेटा अपने पिता के साथ रहता, तो उसकी जिंदगी आसान होती।

    kinickaa (2)

    एक पुराने एपिसोड में, कुनिका सदानंद ने अपने बेटे की कस्टडी को लेकर अपने पूर्व पति के साथ लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बारे में बात की। अभिनेत्री ने बताया कि तलाक के बाद, वह अपने बेटे की कस्टडी के लिए लड़ रही थीं और उनके पति मुंबई में कमाते थे और सुनवाई के लिए दिल्ली की अदालत जाते थे। कुनिका सदानंद ने बताया कि वह लड़ती रहीं, और आखिरकार उनके बेटे ने ही उन्हें समझाया कि उन्हें यह लड़ाई बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इसके बाद, अभिनेत्री ने अब कानूनी लड़ाई न लड़ने का फैसला किया।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Grand Finale: आ गई डेट, इस दिन होगा बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले, ये हैं टॉप-5 फाइनलिस्ट?