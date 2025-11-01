'पैसे वाले लड़कों से शादी करो...' Kunickaa Sadanand ने लड़कियों को दी ये सलाह, Alimony ना लेने का हुआ अफसोस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 प्रीमियर के समय से ही घर के अंदर हुए धमाकेदार ड्रामा और प्रतियोगियों के खुलासों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। अब हाल ही में कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में, खासकर कुमार सानू के साथ अपने रिश्ते के बारे में, खुलासे किए हैं। इससे पहले अभिनेत्री ने बताया था कि वह आठ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, जिनमें उनकी दो असफल शादियां भी शामिल हैं। अब कुनिका सदानंद ने बताया कि उन्हें अपने दोनों तलाक में कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला, और आखिरकार उन्हें अपने बच्चों को पालने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा।

कुनिका ने दोनों हसबैंड से नहीं ली एलीमनी कुनिका सदानंद हाल ही में शहबाज बादशाह और नीलम के साथ बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने अपने जीवन में दो अमीर लोगों से शादी की है, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया है। कुनिका ने बताया, "मैंने अपनी जिंदगी में दो अमीर लोगों से शादी की। पहले वाला बहुत अमीर और दूसरे वाला भी बहुत आमिर, पर मैंने तलाक के लिए एक पैसा नहीं लिया। पहले वाले को मैंने बोला मुझे मेरा बच्चा चाहिए। दूसरे वाले को भी मैंने बोला मैं अपना बच्चा रखूंगी हूं, तुम अपना पैसा रखो। उसके कारण से क्या हुआ ना मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा जीवन में।"

लड़कियों को दी ये सलाह इसी बारे में बात करते हुए, कुनिका ने शहबाज और नीलम के साथ बातचीत में बताया कि जब उनके बेटे ने एक बार साइकिल मांगी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें पैसों का जुगाड़ कैसे करना है, इस बारे में काफी सोचना पड़ा। कुनिका सदानंद ने नीलम के साथ ही सभी महिलाओं को सलाह दी कि पहले पैसा देखें और फिर शादी करें, क्योंकि उन्हें यह बात जिंदगी में बाद में समझ आई और उनका मानना है कि महिलाओं को अब समझदार होना चाहिए। कुनिका ने बताया कि उस समय उन्हें लगता था कि अगर उनका बेटा अपने पिता के साथ रहता, तो उसकी जिंदगी आसान होती।