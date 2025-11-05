Amaal Malik की आंटी पर आई मुसीबत, Farrhana Bhatt को 'आतंकवादी' कहने पर परिवार ने जारी किया कानूनी नोटिस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में चल रहा ड्रामा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहर भी परिवार और फैंस अपने-अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। सलमान खान का विवादित शो अब अपने 11वें हफ्ते में पहुंच चुका है और गौरव खन्ना-तान्या मित्तल के अलावा इस सीजन में जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा उभरकर सामने आया है, वह हैं फरहाना भट्ट।

शुरुआत में अंडरडॉग बनकर खेल रहीं फरहाना अब बिग बॉस के घर खुल्लम-खुल्ला लोगों से भिड़ रही हैं। उनका यही बेबाक अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। एक तरफ जहां वह घर में बेधड़क होकर सबसे लड़ रही हैं, तो वहीं बाहर उनका परिवार भी उनके समर्थन में उतर चुका है और उन्होंने अमाल मलिक की आंटी के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कर दिया है। क्यों अमाल की मौसी के खिलाफ फरहाना के परिवार को कदम उठाना पड़ा, नीचे डिटेल में पढ़ें:

अमाल मलिक की आंटी ने फरहाना को बुलाया था 'आतंकवादी' कुछ दिनों पहले फीफाफूज नामक Youtube चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में अमाल मलिक की आंटी रोशन गैरी भिंडर ने अपने भांजे को सपोर्ट करते हुए कथित तौर पर फरहाना भट्ट को लेकर कहा था, "बुरी आतंकवादी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन वह उन लोगों की तरह है, जो दूसरों का खून चूसकर हंसते हैं"। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर रोशन को ट्रोलिंग तो झेलनी ही पड़ी थी, लेकिन अब फरहाना के परिवार ने कानूनी रास्ता अपनाया है।