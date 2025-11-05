Amaal Malik की आंटी पर आई मुसीबत, Farrhana Bhatt को 'आतंकवादी' कहने पर परिवार ने जारी किया कानूनी नोटिस
फरहाना भट्ट बिग बॉस सीजन 19 की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। एक तरफ जहां वह घर में अपनी बातों से सबकी बोलती बंद कर देती हैं, तो वहीं अब उन्होंने अमाल मलिक की आंटी को भी उनके भद्दी टिप्पणी के लिए नहीं बख्शा है। उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए कानूनी नोटिस जारी किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में चल रहा ड्रामा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहर भी परिवार और फैंस अपने-अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। सलमान खान का विवादित शो अब अपने 11वें हफ्ते में पहुंच चुका है और गौरव खन्ना-तान्या मित्तल के अलावा इस सीजन में जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा उभरकर सामने आया है, वह हैं फरहाना भट्ट।
शुरुआत में अंडरडॉग बनकर खेल रहीं फरहाना अब बिग बॉस के घर खुल्लम-खुल्ला लोगों से भिड़ रही हैं। उनका यही बेबाक अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। एक तरफ जहां वह घर में बेधड़क होकर सबसे लड़ रही हैं, तो वहीं बाहर उनका परिवार भी उनके समर्थन में उतर चुका है और उन्होंने अमाल मलिक की आंटी के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कर दिया है। क्यों अमाल की मौसी के खिलाफ फरहाना के परिवार को कदम उठाना पड़ा, नीचे डिटेल में पढ़ें:
अमाल मलिक की आंटी ने फरहाना को बुलाया था 'आतंकवादी'
कुछ दिनों पहले फीफाफूज नामक Youtube चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में अमाल मलिक की आंटी रोशन गैरी भिंडर ने अपने भांजे को सपोर्ट करते हुए कथित तौर पर फरहाना भट्ट को लेकर कहा था, "बुरी आतंकवादी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन वह उन लोगों की तरह है, जो दूसरों का खून चूसकर हंसते हैं"। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर रोशन को ट्रोलिंग तो झेलनी ही पड़ी थी, लेकिन अब फरहाना के परिवार ने कानूनी रास्ता अपनाया है।
फरहाना के ऑफिशियली एक्स अकाउंट पर उनकी टीम ने वह कानूनी नोटिस शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "हमारी टीम ये पुष्टि करती है कि पब्लिकली अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ औपचारिक कानूनी नोटिस जारी किया गया है"।
परिवार ने मानहानि के लिए मांगे 1 करोड़
एक एक्ट्रेस हैं और साथ ही नेशनल लेवल ताइक्वांडो एथलीट फरहाना भट्ट जो इस वक्त बिग बॉस 19 में हैं, उनके परिवार ने बेटी के खिलाफ अपमानजनक और नफरत भरी टिप्पणियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये लीगल नोटिस मिसेज रोशन गैरी भिंडर, फिफाफूज यूट्यूब चैनल और यूट्यूब इंडिया के खिलाफ जारी किया गया है, क्योंकि वह नफरत भरी इस बयानबाजी को पब्लिश कर रहे हैं और झूठी अफवाहों को प्रमोट कर रहे हैं"।
इस नोटिस में आगे लिखा, "परिवार ने उनके लेवल पर नीचे न गिरकर, मामले को लीगल तरीके से हैंडल करना चुना है। इस कानूनी नोटिस में अपमानजनक वीडियो को तुरंत हटाने की मांग की गई है और साथ ही उनकी इमेज को खराब करने और भावनात्मक नुकसान पहुंचाने के लिए 1 करोड़ की डिमांड के साथ पब्लिक अपोलोजी की बात लिखी गई है"। इस नोटिस को उनकी टीम ने शेयर किया है।
