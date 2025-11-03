Bigg Boss 19: प्रणित मोरे के बाद एक और एलिमिनेशन! इन 5 कंटेस्टेंट्स में से एक शो से होगा बाहर

Language
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:34 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Nomination: विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 से प्रणित मोरे एविक्ट हो चुके हैं। बीमार होने के चलते उन्हें शो से बाहर किया गया। अब बिग बॉस के घर में एक और एलिमिनेशन होने वाले है। जानिए इस बारे में। 

    बिग बॉस 19 के इन कंटेस्टेंट्स पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से प्रणित मोरे (Pranit More Eviction) बाहर हो चुके हैं। बीते हफ्ते 9 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया था। वीकेंड का वार में कम वोट्स के कारण एक कंटेस्टेंट बाहर जाने वाला था, लेकिन प्रणित मोरे की तबीयत ठीक न होने के चलते उन्हें एविक्ट कर दिया गया।

    प्रणित मोरे के एलिमिनेशन के तुरंत बाद ही घरवालों पर फिर से एलिमिनेशन की तलवार लटक गई है। अब बिग बॉस 19 का एक और मजबूत कंटेस्टेंट शो को अलविदा कह सकता है। इस हफ्ते कौन-कौन नॉमिनेट हुआ है, जानिए इस बारे में। 

    एविक्शन के बाद ही हुआ नॉमिनेशन टास्क

    वीकेंड का वार खत्म होने के बाद बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ है। हालांकि, इस बार टास्क बिग बॉस के हाथ में था और फैसला घरवालों को लेना था। नॉमिनेशन टास्क में घरवालों को पेयर्स में कन्फेशन रूम में आना था और उन्हें दो कंटेस्टेंट्स का नाम दिया गया जिनमें से किसी एक को नॉमिनेट करना था। राउंड 1 में फरहाना, मालती और अशनूर कन्फेशन रूम में आए और मृदुल व अभिषेक में से एक किसी को नॉमिनेट करना था।

    Bigg Boss 19

    पेयर्स में कंटेस्टेंट्स ने किया नॉमिनेट

    मैजोरिटी ने अभिषेक को नॉमिनेट किया। राउंड 2 में मृदुल और अमाल गए और उन्होंने तान्या को बचाकर फरहाना भट्ट को नॉमिनेट किया। राउंड 3 में कुनिका सदानंद और नीलम गिरी को गौरव, अमाल और शहबाज में से एक को नॉमिनेट करना था और सभी ने गौरव का नाम लिया। राउंड 4 में गौरव और अभिषेक आए और उन्होंने मालती को बचाकर नीलम को नॉमिनेट किया।

    कौन-कौन हुआ नॉमिनेट?

    वहीं, राउंड 5 में तान्या और शहबाज गए और उन्हें कुनिका सदानंद व अशनूर में से किसी एक को नॉमिनेट करना था और दोनों ने अशनूर को नॉमिनेट किया। इस तरह इस हफ्ते कुल 5 कंटेस्टेंट्स पर एलिमिनेशन की तलवार लटकी है।

    • फरहाना भट्ट
    • गौरव खन्ना
    • अभिषेक बजाज
    • अशनूर कौर
    • नीलम गिरी

    अब अगले हफ्ते ही पता चलेगा कि इस हफ्ते कौन बिग बॉस से बाहर होगा। लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि नीलम गिरी या फिर अशनूर कौर इस हफ्ते शो से बाहर हो सकती हैं। बाकी फरहाना, गौरव और अभिषेक सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में शुमार हैं।

