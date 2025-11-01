Language
    Bigg Boss 19 WKV: अशनूर कौर को बॉडी शेमिंग करने की Tanya Mittal ने चुकाई कीमत, वीकेंड के वार में हुआ घमासान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:19 AM (IST)

    Bigg Boss 19: इस वीकेंड के वार पर सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स को आड़े हाथों लेने वाले हैं। पिछले कई हफ्तों से तारीफ पाने वाली तान्या मित्तल ने जिस तरह से अशनूर कौर की नेशनल टीवी पर बॉडी शेमिंग की, वह सलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सलमान खान ने वीकेंड के वार में उन्हें क्या-क्या कहा, चलिए जानते हैं। 

    बिग बॉस 19 वीकेंड के वार में तान्या मित्तल की लगी क्लास/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जैसे-जैसे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट के चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में जहां फरहाना भट्ट की मालती-मृदुल और प्रणित से गहरी लड़ाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने तो अशनूर कौर को बॉडी शेम करने की सारी हदें पार कर दी। 

    बिग बॉस के घर में पूरे हफ्ते हुए बवाल का हिसाब-किताब लेने वीकेंड के वार पर होस्ट सलमान खान आ चुके हैं। इस दौरान सलमान खान ने सबसे पहले तान्या और नीलम को ही आड़े हाथों लिया। हालांकि, तान्या ने दबंग खान के सामने ही ड्रामे शुरू कर दिए। वीकेंड के वार में सलमान खान ने उनकी क्लास लगाते हुए क्या कहा, चलिए देखते हैं वीडियो:

    सलमान खान ने तान्या मित्तल से पूछा ये सवाल 

    जियो हॉटस्टार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीकेंड के वार का एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें सलमान खान तान्या मित्तल और नीलम से पहले तो अशनूर कौर के बारे में उनकी राय पूछी। पीठ पीछे अशनूर के लिए हाथी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाली नीलम और तान्या ने बड़ी ही चालाकी से अपना बयान बदल दिया। 

    वीकेंड के वार में सलमान खान के सामने जहां नीलम ने अशनूर को खूबसूरत कहा, तो वहीं ड्रामा क्वीन तान्या मित्तल ने उन्हें 'प्रिंसेस' ही कह दिया। इस बात को सुनकर सलमान खान ने उन्हें एक गुस्से से रिएक्शन दिया। उसके बाद दबंग खान ने पहले नीलम को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, "नीलम आपको अपनी चुगली पर बहुत गर्व है? अब क्यों नहीं बोल रहीं..और तान्या मित्तल आपने उन्हें कहा हाथी जैसी, डायनासोर, मोटी, फुग्गे जैसी शक्ल वाली...ये सब बोलने का हक आपको किसने दिया। 

     
     
     
    बॉडी शेमिंग की बातें सुनकर इमोशनल हुईं अशनूर 

    अशनूर कौर ने जब अपने बारे में इस तरह की बातें सुनी तो वह काफी भावुक हो गईं। अपने बारे में गंदे रिमार्क से अशनूर काफी भावुक हो गईं। उन्होंने तान्या को कहा, 'तुम्हें शर्म आनी चाहिए'। जिस तरह से सलमान खान ने तान्या मित्तल को खरी खोटी सुनाई उसकी तारीफ करते हुए फैंस नहीं थक रहे हैं। 

    एक यूजर ने लिखा, "सलमान सर इस बात को कॉल आउट करने के लिए आपका शुक्रिया"। दूसरे यूजर ने लिखा, "अब जाकर दिल को सुकून मिला है, ये दोनों पेंडुल गर्ल अशनूर के पीछे ही पड़ी रहती हैं"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "तान्या सलमान खान को ऐसे देख रही है, जैसे ये सब उसे पता ही नहीं किसने बोला है"। 

