Bigg Boss 19 WKV: अशनूर कौर को बॉडी शेमिंग करने की Tanya Mittal ने चुकाई कीमत, वीकेंड के वार में हुआ घमासान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जैसे-जैसे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट के चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में जहां फरहाना भट्ट की मालती-मृदुल और प्रणित से गहरी लड़ाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने तो अशनूर कौर को बॉडी शेम करने की सारी हदें पार कर दी।

बिग बॉस के घर में पूरे हफ्ते हुए बवाल का हिसाब-किताब लेने वीकेंड के वार पर होस्ट सलमान खान आ चुके हैं। इस दौरान सलमान खान ने सबसे पहले तान्या और नीलम को ही आड़े हाथों लिया। हालांकि, तान्या ने दबंग खान के सामने ही ड्रामे शुरू कर दिए। वीकेंड के वार में सलमान खान ने उनकी क्लास लगाते हुए क्या कहा, चलिए देखते हैं वीडियो:

सलमान खान ने तान्या मित्तल से पूछा ये सवाल जियो हॉटस्टार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीकेंड के वार का एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें सलमान खान तान्या मित्तल और नीलम से पहले तो अशनूर कौर के बारे में उनकी राय पूछी। पीठ पीछे अशनूर के लिए हाथी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाली नीलम और तान्या ने बड़ी ही चालाकी से अपना बयान बदल दिया।

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality) बॉडी शेमिंग की बातें सुनकर इमोशनल हुईं अशनूर अशनूर कौर ने जब अपने बारे में इस तरह की बातें सुनी तो वह काफी भावुक हो गईं। अपने बारे में गंदे रिमार्क से अशनूर काफी भावुक हो गईं। उन्होंने तान्या को कहा, 'तुम्हें शर्म आनी चाहिए'। जिस तरह से सलमान खान ने तान्या मित्तल को खरी खोटी सुनाई उसकी तारीफ करते हुए फैंस नहीं थक रहे हैं।