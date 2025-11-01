Bigg Boss 19 Elimination: फैंस के बलबूते उछलने वाला ये कंटेस्टेंट हुआ एविक्ट, सलमान दिखाएंगे बाहर का रास्ता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में बीते हफ्ते शॉकिंग एविक्शन हुआ था और दो मजबूत कंटेस्टेंट्स को बाहर जाना पड़ा था। अब इस हफ्ते भी शॉकिंग एविक्शन होने वाला है। इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट बिग बॉस से बाहर होगा, उसका नाम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।

बिग बॉस 19 के घर में तीन कंटेस्टेंट्स को छोड़कर पूरे घरवाले नॉमिनेट हो गए थे। अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) और अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) के फुस-फुसाकर बात करने के चलते बिग बॉस ने घरवालों से उन्हें सजा देने की बात कही थी, लेकिन न घरवाले और ना ही कैप्टन मृदुल तिवारी ने फैसला लिया, इसके चलते मृदुल, अशनूर और अभिषेक को छोड़ बाकी सभी नॉमिनेट हो गए।

बिग बॉस 19 के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स इस हफ्ते जो बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, वो कंटेस्टेंट्स हैं- तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, गौरव खन्ना, शहबाज बडेशा, अमाल मलिक और मालती चाहर। इस घर में जो कंटेस्टेंट सबसे मजबूत बताया जा रहा था, अब उसे ही एलिमिनेट कर दिया गया है।