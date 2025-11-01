Language
    Bigg Boss 19 Elimination: फैंस के बलबूते उछलने वाला ये कंटेस्टेंट हुआ एविक्ट, सलमान दिखाएंगे बाहर का रास्ता

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:33 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Elimination: बिग बॉस सीजन 19 में इस हफ्ते एक चौंकाने वाला एविक्शन हुआ है। अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की फुसफुसाहट के कारण घर के सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हो गए थे। अब इनमें से जिसका एविक्शन हुआ है, उसका नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 

    बिग बॉस 19 से हुआ शॉकिंग एलिमिनेशन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में बीते हफ्ते शॉकिंग एविक्शन हुआ था और दो मजबूत कंटेस्टेंट्स को बाहर जाना पड़ा था। अब इस हफ्ते भी शॉकिंग एविक्शन होने वाला है। इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट बिग बॉस से बाहर होगा, उसका नाम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 

    बिग बॉस 19 के घर में तीन कंटेस्टेंट्स को छोड़कर पूरे घरवाले नॉमिनेट हो गए थे। अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) और अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) के फुस-फुसाकर बात करने के चलते बिग बॉस ने घरवालों से उन्हें सजा देने की बात कही थी, लेकिन न घरवाले और ना ही कैप्टन मृदुल तिवारी ने फैसला लिया, इसके चलते मृदुल, अशनूर और अभिषेक को छोड़ बाकी सभी नॉमिनेट हो गए।

    बिग बॉस 19 के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स

    इस हफ्ते जो बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, वो कंटेस्टेंट्स हैं- तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, गौरव खन्ना, शहबाज बडेशा, अमाल मलिक और मालती चाहर। इस घर में जो कंटेस्टेंट सबसे मजबूत बताया जा रहा था, अब उसे ही एलिमिनेट कर दिया गया है।

    Pranit More

    बिग बॉस 19 से कौन हुआ एविक्ट?

    बिग बॉस से जुड़े अपडेट देने वाले एक्स पेज द खबरी के मुताबिक, इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान जिस कंटेस्टेंट को कम वोट के आधार पर एविक्ट करेंगे, वो प्रणित मोरे (Pranit More) होंगे। जी हां, कम वोट पाकर स्टैंड-अप कॉमेडियन शो से बाहर हो गए हैं। हैरानगी की बात यह है कि वह नॉमिनेशन के बाद घर के कैप्टन बने थे।

    प्रणित मोरे की है कितनी फैन-फॉलोइंग?

    प्रणित मोरे शुरू से ही बिग बॉस में अपने रोस्टिंग को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपनी राय बिना चिल्लाए लोगों के सामने रखी है। मगर बीते दिनों फरहाना भट्ट के साथ बातचीत के बाद ऐसा माना जा रहा था कि वह ओवर-कॉन्फिडेंट हो गए हैं। दरअसल, फरहाना के साथ बहस में बार-बार प्रणित उनकी कम फैन-फॉलोइंग का ताना मार रहे थे और यह जता रहे थे कि वह उनसे पहले बाहर होंगी। जिसने-जिसने कहा कि प्रणित बाहर होंगे, वे खुद चले गए। 

