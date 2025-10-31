Bigg Boss 19: 'कैरेक्टर कपड़ों से नहीं, काम से...', तान्या के आरोप पर Gaurav Khanna की टीम का फूटा गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के बीते एपिसोड में गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के बीच बहस हो गई। कैप्टेंसी टास्क के दौरान दोनों के बीच धक्का-मुक्की हो गई। अब गौरव की टीम ने तान्या की क्लास लगाई है और फिर इन्फ्लुंसर की टीम ने भी अपना रिएक्शन दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हुआ यूं कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान गौरव खन्ना ने तान्या मित्तल को धक्का दे दिया और फिर उन्होंने भी उन्हें धक्का दिया। बाद में तान्या कुनिका सदानंद और नीलम गिरी के साथ बातचीत में कहती दिखीं कि वह अच्छे इंसान नहीं हैं। वह एक महिला को धक्का देकर अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं।

तान्या पर भड़की गौरव की टीम अब गौरव खन्ना की टीम ने एक वीडियो शेयर करते हुए तान्या मित्तल के दावे पर रिएक्ट किया है। गौरव की टीम ने कहा, "साड़ी पहनने और धीरे से बात करने से आप प्योर या स्पिरिचुअल नहीं बन जाते। कैरेक्टर कपड़ों से नहीं, कामों से दिखता है। यह औरत बार-बार झूठ बोलते हुए पकड़ी गई है, चीज टास्क याद है? वही कहानी, वही मैनिपुलेशन। शायद झूठ बोलना ही उसका नया फेम पाने का तरीका है। सच में दुख की बात है।

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 के लिए Salman Khan ले रहे हैं 200 करोड़ फीस? मेकर्स ने बताया- कैसे तैयार होता है वीकेंड का वार तान्या मित्तल करती हैं मैनिपुलेट? गौरव खन्ना की टीम ने आगे कहा, "नेशनल टेलीविजन पर सिर्फ विक्टिम बनने और हमदर्दी पाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर एक शादीशुदा आदमी को बेइज्जत करना बहुत ही घटिया है। आप दूसरों को बदनाम करके फेम नहीं कमाते। ऑडियंस अंधी नहीं है। वे हर हरकत, हर झूठ, हर मैनिपुलेशन देखते हैं। यह उसके लिए भी बहुत घटिया है। और इससे भी बुरा क्या है? जो लोग बगल में बैठकर हंस रहे हैं और सहमत हो रहे हैं, यह सोचकर कि यह 'कंटेंट' है। नहीं, यह कैरेक्टर एक्सपोजर है। आप किसी आदमी को झूठा नीचे गिराकर महिलाओं को ऊपर नहीं उठाते। इसी वजह से असली मुद्दे अपनी आवाज खो देते हैं, ऐसे लोगों की वजह से।"