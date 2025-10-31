Bigg Boss 19: 'कैरेक्टर कपड़ों से नहीं, काम से...', तान्या के आरोप पर Gaurav Khanna की टीम का फूटा गुस्सा
Bigg Boss Season 19: बिग बॉस 19 में कैप्टेंसी टास्क के दौरान गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के बीच तीखी बहस हुई। गौरव की टीम ने तान्या पर झूठ बोलने और मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया और तान्या की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के बीते एपिसोड में गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के बीच बहस हो गई। कैप्टेंसी टास्क के दौरान दोनों के बीच धक्का-मुक्की हो गई। अब गौरव की टीम ने तान्या की क्लास लगाई है और फिर इन्फ्लुंसर की टीम ने भी अपना रिएक्शन दिया है।
हुआ यूं कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान गौरव खन्ना ने तान्या मित्तल को धक्का दे दिया और फिर उन्होंने भी उन्हें धक्का दिया। बाद में तान्या कुनिका सदानंद और नीलम गिरी के साथ बातचीत में कहती दिखीं कि वह अच्छे इंसान नहीं हैं। वह एक महिला को धक्का देकर अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं।
तान्या पर भड़की गौरव की टीम
अब गौरव खन्ना की टीम ने एक वीडियो शेयर करते हुए तान्या मित्तल के दावे पर रिएक्ट किया है। गौरव की टीम ने कहा, "साड़ी पहनने और धीरे से बात करने से आप प्योर या स्पिरिचुअल नहीं बन जाते। कैरेक्टर कपड़ों से नहीं, कामों से दिखता है। यह औरत बार-बार झूठ बोलते हुए पकड़ी गई है, चीज टास्क याद है? वही कहानी, वही मैनिपुलेशन। शायद झूठ बोलना ही उसका नया फेम पाने का तरीका है। सच में दुख की बात है।
तान्या मित्तल करती हैं मैनिपुलेट?
गौरव खन्ना की टीम ने आगे कहा, "नेशनल टेलीविजन पर सिर्फ विक्टिम बनने और हमदर्दी पाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर एक शादीशुदा आदमी को बेइज्जत करना बहुत ही घटिया है। आप दूसरों को बदनाम करके फेम नहीं कमाते। ऑडियंस अंधी नहीं है। वे हर हरकत, हर झूठ, हर मैनिपुलेशन देखते हैं। यह उसके लिए भी बहुत घटिया है। और इससे भी बुरा क्या है? जो लोग बगल में बैठकर हंस रहे हैं और सहमत हो रहे हैं, यह सोचकर कि यह 'कंटेंट' है। नहीं, यह कैरेक्टर एक्सपोजर है। आप किसी आदमी को झूठा नीचे गिराकर महिलाओं को ऊपर नहीं उठाते। इसी वजह से असली मुद्दे अपनी आवाज खो देते हैं, ऐसे लोगों की वजह से।"
Wearing a saree and talking softly doesn’t make you pure or spiritual. Character shows in actions, not outfits.— Gaurav Khanna (@iamgauravkhanna) October 31, 2025
This woman has been caught lying time and again remember the cheese task? Same story, same manipulation. Maybe lying is her new claim to fame. Sad, really.
The… pic.twitter.com/cum7TWsu6t
आगे कहा गया, "जिस आदमी को उसने बदनाम करने की कोशिश की, उसे हमेशा घर में सबसे इज्जतदार और सम्मानजनक लोगों में से एक माना गया है और ऑडियंस यह जानती है। स्पिरिचुअलिटी सच्चाई के बारे में है, न कि चालबाजी के बारे में। और यह वाली? यह इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग रोशनी की बातें करते हैं लेकिन खुद अंधेरे में जीते हैं।"
क्या तान्या मित्तल ने गौरव को दिया था धक्का?
गौरव खन्ना की टीम की तरफ जारी इस पोस्ट के बाद तान्या मित्तल की तरफ से भी एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें कहा गया है, "जैसा कि कल के टास्क के दौरान मालती ने गौरव को सही कहा था, 'चिल्लाने से टास्क नहीं जीता जाएगा, चिल होकर जीता जाएगा।' पूरे सम्मान के साथ, शादीशुदा होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप नेक इंसान बन जाते हैं। औरतों के साथ सही बर्ताव करने से आप नेक इंसान बनते हैं। जब तान्या अकेली खड़ी थी तो उसे धक्का देने से लेकर अगली औरत पर तुरंत चिल्लाने तक, यह सब उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है और यह पक्का 'ग्रीन फॉरेस्ट' वाली क्वालिटी नहीं है।"
As correctly pointed out by Malti to Gaurav during yesterday's task, "Chilaane se nahi jeeta jaayega task, chill hoke jeeta jaayega". With all due respect, being a married man doesn't automatically make you a righteous man; treating women right does!— Tanya Mittal (@itanyamittal) October 31, 2025
From pushing Tanya when she… pic.twitter.com/lLCR1pYJpR
तान्या मित्तल की तरफ से आगे कहा गया, "जो लोग इस आदमी के बर्ताव को आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, किसी समझदार इंसान ने कहा था 'अपने हीरो से कभी मत मिलो'। हो सकता है कि आप उस मिस्टर परफेक्ट से प्यार कर बैठे हों जिसे आपने टेलीविजन पर देखा था, लेकिन यह रियलिटी टेलीविजन है और यह उस पिक्चर परफेक्ट पर्सनैलिटी के पीछे की सच्चाई है जिससे आप प्यार करते हैं। ऑडियंस सभी सेट कहानियों को समझ जाती है। और बिना स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के, वह सिर्फ एक घमंडी आदमी है जिसमें औरतों के लिए बेसिक हमदर्दी की कमी है। सच्चाई का सामना करो।"
