Bigg Boss 19 Voting: दर्शकों का सिर दर्द बनी ये कंटेस्टेंट, सबसे कम वोट्स पाकर दिखेगा मुख्य द्वार?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 में जहां शुरुआत से ही कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था, तो वहीं कुछ सदस्यों के व्यक्तित्व को 9 हफ्तों के बाद भी ऑडियंस समझने की कोशिश कर रही है। जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ रहा है, शो में कंटेस्टेंट्स की तादाद कम हो रही है।

बीते हफ्ते वीकेंड के वार में डबल नॉमिनेशन की वजह से बसीर अली और नेहल चुडास्मा कम वोट्स पाकर शो से एविक्ट हो गए थे। अब इस हफ्ते का रिजल्ट भी सामने आ चुका है। सोमवार से अब तक कौन से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट्स मिले हैं, जिसकी जर्नी इस शो में खत्म हो सकती हैं, चलिए बताते हैं।

इस वीक ये कंटेस्टेंट होगा एलिमिनेट? बिग बॉस के 10वें हफ्ते में आकर जिन कंटेस्टेंट के सिर पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी है, वह गौरव खन्ना, प्रणित मोटे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा, मालती चाहर, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद हैं।

इन कंटेस्टेंट पर लटकी खतरे की तलवार कुनिका सदानंद इससे पहले भी 2 बार नॉमिनेट हुई थीं, लेकिन मेकर्स ने कुछ न कुछ करके उन्हें सुरक्षित कर दिया था। अगर इस वीकेंड के वार में सलमान खान के शो में ट्विस्ट आता है, तो उनके अलावा 10वें हफ्ते में जो कंटेस्टेंट बॉटम 2 में हैं, वह नीलम गिरी और मालती चाहर है।