Bigg Boss 19 Voting: दर्शकों का सिर दर्द बनी ये कंटेस्टेंट, सबसे कम वोट्स पाकर दिखेगा मुख्य द्वार?
बिग बॉस 19 का ये सीजन देखते ही देखते अपने फाइनल पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। अब हर हफ्ते एक न एक कंटेस्टेंट की जर्नी इस शो में खत्म हो रही है। बसीर अली और नेहल चुडास्मा के एविक्शन के बाद अब शो के दर्शकों ने किसे सबसे कम वोट्स देकर मुख्य द्वार का रास्ता दिखाया है, यहां पर पढ़ें:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 में जहां शुरुआत से ही कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था, तो वहीं कुछ सदस्यों के व्यक्तित्व को 9 हफ्तों के बाद भी ऑडियंस समझने की कोशिश कर रही है। जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ रहा है, शो में कंटेस्टेंट्स की तादाद कम हो रही है।
बीते हफ्ते वीकेंड के वार में डबल नॉमिनेशन की वजह से बसीर अली और नेहल चुडास्मा कम वोट्स पाकर शो से एविक्ट हो गए थे। अब इस हफ्ते का रिजल्ट भी सामने आ चुका है। सोमवार से अब तक कौन से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट्स मिले हैं, जिसकी जर्नी इस शो में खत्म हो सकती हैं, चलिए बताते हैं।
इस वीक ये कंटेस्टेंट होगा एलिमिनेट?
बिग बॉस के 10वें हफ्ते में आकर जिन कंटेस्टेंट के सिर पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी है, वह गौरव खन्ना, प्रणित मोटे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा, मालती चाहर, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद हैं।
बिग बॉस के इनसाइडर पेज ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर एक वोटिंग लिस्ट शेयर की है, जिसमें फिलहाल वोट्स के मामले में सबसे पीछे कुनिका सदानंद चल रही हैं। घर में लगातार लड़ाई झगड़ा करने, अपनी ओपिनियन को खुलकर रखने के बाद भी इस हफ्ते उनका बचना काफी मुश्किल लग रहा है। शुरुआत में जहां फैंस को उनका गेम इंटरेस्टिंग लग रहा था, वही गेम अब उन्हें इरिटेट करने लगा है, जिसकी वजह से वोटों की कमी के कारण इस हफ्ते वह बाहर जा सकती हैं।
इन कंटेस्टेंट पर लटकी खतरे की तलवार
कुनिका सदानंद इससे पहले भी 2 बार नॉमिनेट हुई थीं, लेकिन मेकर्स ने कुछ न कुछ करके उन्हें सुरक्षित कर दिया था। अगर इस वीकेंड के वार में सलमान खान के शो में ट्विस्ट आता है, तो उनके अलावा 10वें हफ्ते में जो कंटेस्टेंट बॉटम 2 में हैं, वह नीलम गिरी और मालती चाहर है।
10वें हफ्ते में आने के बाद अब गौरव खन्ना का ग्रुप काफी मजबूत हो गया है। इस हफ्ते जिन 2 कंटेस्टेंट के गेम को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, वह गौरव खन्ना और स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे हैं। अगर आप भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाना चाहते हैं, तो जियो हॉटस्टार के एप पर जाकर उन्हें वोट कर सकते हैं।
