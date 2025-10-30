Language
    Bigg Boss 19: मृदुल के बाद इस कंटेस्टेंट के हाथ में आई घर की सत्ता, जनता के दिलों पर कर लिया है कब्जा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:40 AM (IST)

    Bigg Boss 19 New Captain: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 को आखिरकार नया कैप्टन मिल गया है। मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के बाद जिस कंटेस्टेंट के हाथ में सत्ता आई है, वो पिछले कुछ वक्त से जनता का फेवरेट बना हुआ है। 

    Hero Image

    बिग बॉस 19 को मिला नया कैप्टन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर में कोई भी कैप्टन बने, उसकी कैप्टेंसी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। नेहल चुडासमा की कैप्टेंसी टास्क में ड्रामा हुआ और फिर मृदुल तिवारी की कैप्टेंसी पर सवाल उठा। अब घर का एक और सदस्य कैप्टन बन गया है जिसकी पिछले कुछ वक्त से दर्शक काफी तारीफ कर रहे हैं।

    जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बिग बॉस के घर में कुल 12 कंटेस्टेंट्स हैं जिनमें से 9 नॉमिनेटेड हैं। पिछले हफ्ते डबल एविक्शन हुआ था जिसमें मजबूत कंटेस्टेंट्स बसीर अली (Baseer Ali) और नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) आउट हो गए थे। दो मजबूत कंटेस्टेंट्स के जाने से घर का माहौल बदला तो है, लेकिन कलेश खत्म नहीं हुआ।

    बिग बॉस को मिला नया कैप्टन

    मृदुल तिवारी के स्ट्रॉन्ग स्टैंड न लेने के चलते 9 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हो गए हैं और इसका खामियाजा उन्हें झेलना पड़ा। कई लोगों ने काम नहीं किया। यहां तक कि मृदुल के आंसू भी निकल पड़े थे। इस दौरान उनके साथ जो मजबूती के साथ खड़ा रहा, वो गौरव खन्ना और प्रणित मोरे (Pranit More) थे। अब इन दोनों में से एक कैप्टन बन गया है।

    दो कंटेस्टेंट्स के बीच हुआ कॉम्पटीशन

    बिग बॉस तक पेज के मुताबिक, इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स कैप्टेंसी की रेस में टॉप 2 में पहुंचे, वो शहबाज बडेशा और प्रणित मोरे थे। दोनों में से विजेता प्रणित मोरे रहे और इस लिहाज से इस हफ्ते की कमान कॉमेडियन के हाथ में है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि घरवालों को किसी एक जोड़ी को चुनना है जिसे वह कैप्टेंसी के दावेदार बनाना चाहते हैं। ज्यादातर घरवालों ने प्रणित-शहबाज की जोड़ी को चुना और उनमें से कैप्टन प्रणित बने। 

     

    प्रणित मोरे पिछले कुछ वक्त से गेम में काफी एक्टिव हैं। वह रोस्टिंग के जरिए न केवल लोगों को हंसा रहे हैं, बल्कि अपने शांत नेचर से घर का माहौल ठीक किए जाने के लिए भी पसंद किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि उनकी कैप्टेंसी में घर का माहौल कैसा होता है। 

