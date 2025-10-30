Bigg Boss 19: मृदुल के बाद इस कंटेस्टेंट के हाथ में आई घर की सत्ता, जनता के दिलों पर कर लिया है कब्जा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर में कोई भी कैप्टन बने, उसकी कैप्टेंसी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। नेहल चुडासमा की कैप्टेंसी टास्क में ड्रामा हुआ और फिर मृदुल तिवारी की कैप्टेंसी पर सवाल उठा। अब घर का एक और सदस्य कैप्टन बन गया है जिसकी पिछले कुछ वक्त से दर्शक काफी तारीफ कर रहे हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बिग बॉस के घर में कुल 12 कंटेस्टेंट्स हैं जिनमें से 9 नॉमिनेटेड हैं। पिछले हफ्ते डबल एविक्शन हुआ था जिसमें मजबूत कंटेस्टेंट्स बसीर अली (Baseer Ali) और नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) आउट हो गए थे। दो मजबूत कंटेस्टेंट्स के जाने से घर का माहौल बदला तो है, लेकिन कलेश खत्म नहीं हुआ।