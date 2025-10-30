Bigg Boss 19: कुनिका को धक्का देकर कैप्टनसी की कुर्सी हथियाने की कोशिश करेंगे Amaal, घर में होगा खूब धमाल
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का ये सीजन अब धीरे-धीरे शो के समापन की ओर बढ़ रहा है। इस तरह के अंदर का ड्रामा और भी गहरा गया है। हाल ही में कैप्टनसी टास्क में दो दोस्त अमाल मलिक और कुनिका आपस में भिड़ गए। कुनिका उनके ऊपर जोर-जोर से चिल्लाती नजर आई।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का ड्रामा दिनों दिन और ड्रामाटिक होता जा रहा है। विनर की कुर्सी हथियाने की लड़ाई और तेज हो गई है। शुरुआत के बाद से शो अपने मिड वीक में पहुंच गया है इसलिए लड़ाई और भी गहरी हो गई है।
हाल ही में इसका एक और प्रोमो आया है जिसमें प्रतियोगी अपनी रणनीति बदलते, नई दोस्ती बनाते और पुरानी दोस्ती तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच, घरवालों को दो-दो के समूहों में बांटा गया, जहां उन्हें खेल के हिस्से के रूप में पहले से ही टुकड़ों में टूटी हुई बाल्टियों का उपयोग करके कुछ वस्तुओं को उठाने की जिम्मेदारी दी गई। इसका जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार घर के अगले कैप्टन का चुनाव होगा।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: मृदुल के बाद इस कंटेस्टेंट के हाथ में आई घर की सत्ता, जनता के दिलों पर कर लिया है कब्जा
दौड़ने के दौरान कुनिका को लगा धक्का
वीडियो को कैप्शन दिया गया था,"कैप्टन की कुर्सी के लिए शुरू हो चुकी है रेस! कौन करेगा सबको पीछे और जीतेगा ताज। टूटी हुई बाल्टियों की मदद से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय, कंटेस्टेंट के बीच अफरा-तफरी मच जाती है। वीडियो की शुरुआत बिग बॉस की घोषणा से होती है,"हर जोड़ी को ज़्यादा पॉइंट्स कमाने हैं, ताकि वो कैप्टेंसी की दावेदारी अपने नाम कर सके।" इसके तुरंत बाद, घरवाले अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए दौड़ते हुए दिखाई दिए। इस बीच अमाल मलिक और फरहाना भट्ट अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं चीजें पूरी तरह बिगड़ जाती हैं।
View this post on Instagram
कौन होगा अगला कैप्टन?
टास्क पूरा करने के लिए अमाल धोखे से कुनिका को धक्का दे देते हैं जो उनके बगल में ही खड़ी होती हैं। कुनिका को जैसे ही धक्का लगता है वो अमाल के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। अंत में आप देखेंगे कि अशनूर को घर का सुपरवाजर बनाया गया है आखिरी में रिजल्ट सुनाती नजर आएंगी।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Voting: दर्शकों का सिर दर्द बनी ये कंटेस्टेंट, सबसे कम वोट्स पाकर दिखेगा मुख्य द्वार?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।