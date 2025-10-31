Bigg Boss 19: 'मुझे तो ये ड्रामेबाज...' Gauahar Khan ने अशनूर की बॉडी शेमिंग करने पर तान्या को लगाई लताड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में कई कंटेस्टेंट अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। हालांकि कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में आए और कहा कि तान्या का इस तरह बात करना बिल्कुल गलत है। अब अभिनेत्री गौहर खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने तान्या मित्तल पर अशनूर की बॉडी शेमिंग करने और उन्हें 'हाथी' कहने के लिए निशाना साधा।

वीडियो में गौहर कहती हैं, "शुरू में मुझे लगता था कि तान्या बहुत सुलझी हुई, मासूम और थोड़ी ड्रामेबाज हैं और ये सब बहुत मनोरंजक था। मुझे अब भी लगता है कि वो मनोरंजक हैं, लेकिन जिस तरह से वो अशनूर की पीठ पीछे उनकी बॉडी शेमिंग कर रही हैं, वो बेहद घिनौना है। एक टास्क में उन्हें 'हाथी' कहना और ये कहना कि 'वो 21 साल की नहीं लगतीं,''वो बहुत मोटी हैं,' और 'उनका वजन बढ़ रहा है।'

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 के Weekend Ka Vaar में होगी Naagin की एंट्री, फैंस हुई सुपर एक्साइटेड

वीडियो में क्या बोलीं गौहर?

उन्होंने आगे कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि कोई किसी दूसरे के लुक्स पर कमेंट क्यों करता है और फिर पीठ पीछे कहता है कि वो अच्छे नहीं लगते। हर किसी को ये महसूस करने और मानने का हक है कि वो खूबसूरत हैं। और अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरती के मामले में सबसे ऊपर हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हैं। खूबसूरत से ज़्यादा, खूबसूरती होना जरूरी है। जितना अच्छा आप चाहें उतना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो आप खूबसूरत नहीं हैं।"

कथित तौर पर, हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड की शूटिंग के दौरान सलमान ने अशनूर की बॉडी शेमिंग करने पर प्रतियोगियों पर जमकर निशाना साधा। इस हफ्ते मृदुल तिवारी, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज के अलावा बिग बॉस 19 के सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन बेघर होगा।