Bigg Boss 19 के Weekend Ka Vaar में होगी Naagin की एंट्री, फैंस हुई सुपर एक्साइटेड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के बाद, अब एकता कपूर एक और मच अवेटेड शो लेकर आ रही हैं जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। एकता बहुत जल्द नागिन 7 लेकर आ रही हैं। शो के प्रोमो ने पहले ही इसके लिए काफी ज्यादा बज क्रिएट कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें