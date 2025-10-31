Bigg Boss 19: झूठी है अमाल मलिक की गर्लफ्रेंड की कहानी, पापा ने खोली बेटे की पोल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट अमाल मलिक कई बार अपनी लव लाइफ को लेकर घर में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वह घर में अक्सर शहबाज और तान्या-नीलम से अक्सर अपनी क्रश के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैंष



उनके पिता डब्बू मलिक ने उनकी लव स्टोरी का खुलासा करते हुए बेटे की लड़की से जुड़ी कहानियों को मनगढ़ंत बता दिया है। अमाल मलिक के पिता ने उनकी क्रश को लेकर जो बयान दिया है, उसे पढ़कर उनकी गर्ल फैंस खुश हो जाएंगे।

काल्पनिक है अमाल मलिक की लव स्टोरी हाल ही में जब डब्बू मलिक से अमाल मलिक की क्रश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इंस्टेंट बॉलीवुड को जवाब देते हुए कहा, "नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं एक चीज से कन्विंस हूं कि एक काल्पनिक लव स्टोरी हर कंपोजर की होती है। हर राइटर, हर क्रिएटिव आदमी को जब ये चीज नहीं होगी कि वो किसी से मोहब्बत करता है, या वो इमेजिनरी है, तब तक वह अच्छे गाने और संगीत नहीं बना सकता है"।

अमाल मलिक को पसंद करती हैं ये कंटेस्टेंट बाहर अमाल मलिक की गर्लफ्रेंड हैं या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर तान्या मित्तल उन्हें लेकर जरूर पजेसिव हैं। वह जब भी अमाल के करीब कोई लड़की जाती है, तो उससे खुन्नस खा जाती हैं।