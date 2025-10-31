Language
    Bigg Boss 19: झूठी है अमाल मलिक की गर्लफ्रेंड की कहानी, पापा ने खोली बेटे की पोल?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:31 PM (IST)

    अमाल मलिक बिग बॉस के घर में सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं। वह अक्सर घर में तान्या-शहबाज से सामने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड कौन हैं, क्या करती हैं ये जानने के लिए फैंस के अंदर काफी उत्सुकता हैं, लेकिन हाल ही में उनके पिता ने कहा है कि अमाल की गर्लफ्रेंड केवल उनकी एक कल्पना है। 

    डब्बू मलिक ने बेटे अमाल की लव स्टोरी को बताया मनगढ़ंत/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट अमाल मलिक कई बार अपनी लव लाइफ को लेकर घर में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वह घर में अक्सर शहबाज और तान्या-नीलम से अक्सर अपनी क्रश के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैंष

    उनके पिता डब्बू मलिक ने उनकी लव स्टोरी का खुलासा करते हुए बेटे की लड़की से जुड़ी कहानियों को मनगढ़ंत बता दिया है। अमाल मलिक के पिता ने उनकी क्रश को लेकर जो बयान दिया है, उसे पढ़कर उनकी गर्ल फैंस खुश हो जाएंगे।

    काल्पनिक है अमाल मलिक की लव स्टोरी

    हाल ही में जब डब्बू मलिक से अमाल मलिक की क्रश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इंस्टेंट बॉलीवुड को जवाब देते हुए कहा, "नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं एक चीज से कन्विंस हूं कि एक काल्पनिक लव स्टोरी हर कंपोजर की होती है। हर राइटर, हर क्रिएटिव आदमी को जब ये चीज नहीं होगी कि वो किसी से मोहब्बत करता है, या वो इमेजिनरी है, तब तक वह अच्छे गाने और संगीत नहीं बना सकता है"।

    डब्बू मलिक यहीं पर शांत नहीं हुए, उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि वह किसी अदृश्य पर्सन के बारे में बात कर रहा है, जो उसकी मनगढ़ंत कहानी है, उसके मन में है। मुझे लगता है कि उसकी लव स्टोरी के आधार पर ही ये गाना 'क्यों मुझसे दूर' बना है"।

    अमाल मलिक को पसंद करती हैं ये कंटेस्टेंट

    बाहर अमाल मलिक की गर्लफ्रेंड हैं या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर तान्या मित्तल उन्हें लेकर जरूर पजेसिव हैं। वह जब भी अमाल के करीब कोई लड़की जाती है, तो उससे खुन्नस खा जाती हैं।

    बीते एपिसोड में उन्होंने मालती चाहर के डिब्बे में से अमाल मलिक का स्वेटर निकाल लिया था और उसे पहनकर वह पूरे घर में घूम रही थीं। जब अमाल और मालती का झगड़ा भी हुआ तो तान्या मित्तल उसमें आग में घी का काम करती नजर आई थीं।

