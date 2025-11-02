Bigg Boss 19: 'उसमें कोई वैल्यूज और ईमानदारी नहीं...' Abhishek Bajaj ने एक्स वाइफ को लेकर तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिषेक बजाज जब से विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) का हिस्सा बने हैं, तभी से उनकी पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में है। अभिषेक के शो का हिस्सा बनते ही उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल (Akanksha Jindal) ने एक्टर पर चीटिंग का आरोप लगाया था।

हैरानगी की बात यह है कि अभिषेक बजाज ने कभी भी बिग बॉस में अपनी शादी या तलाक पर कोई बात नहीं की। शो में किसी को यह भी नहीं पता था कि अभिषेक तलाकशुदा हैं। मगर पिछले वीकेंड का वार में सलमान खान ने अभिषेक को चिढ़ाते हुए हिंट दिया था कि एक्स वाइफ शो का हिस्सा बन सकती हैं।

अभिषेक पर उठा सवाल एक्स वाइफ का सुनते ही अभिषेक बजाज घबरा गए थे और सोचने लगे थे कि कहीं सलमान उनकी एक्स वाइफ का जिक्र तो नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्हें और अशनूर कौर को कई बार फुस-फुसाते हुए देखा गया था। पूल में इशारों-इशारों में बात करने के चलते सजा के तौर पर बाकी घरवाले नॉमिनेट हो गए थे।