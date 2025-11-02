Bigg Boss 19: 'उसमें कोई वैल्यूज और ईमानदारी नहीं...' Abhishek Bajaj ने एक्स वाइफ को लेकर तोड़ी चुप्पी
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में अभिषेक बजाज की पर्सनल लाइफ को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। अभिषेक बार-बार अपनी पर्सनल लाइफ छुपा रहे थे लेकिन अब उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को लेकर बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिषेक बजाज जब से विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) का हिस्सा बने हैं, तभी से उनकी पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में है। अभिषेक के शो का हिस्सा बनते ही उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल (Akanksha Jindal) ने एक्टर पर चीटिंग का आरोप लगाया था।
हैरानगी की बात यह है कि अभिषेक बजाज ने कभी भी बिग बॉस में अपनी शादी या तलाक पर कोई बात नहीं की। शो में किसी को यह भी नहीं पता था कि अभिषेक तलाकशुदा हैं। मगर पिछले वीकेंड का वार में सलमान खान ने अभिषेक को चिढ़ाते हुए हिंट दिया था कि एक्स वाइफ शो का हिस्सा बन सकती हैं।
अभिषेक पर उठा सवाल
एक्स वाइफ का सुनते ही अभिषेक बजाज घबरा गए थे और सोचने लगे थे कि कहीं सलमान उनकी एक्स वाइफ का जिक्र तो नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्हें और अशनूर कौर को कई बार फुस-फुसाते हुए देखा गया था। पूल में इशारों-इशारों में बात करने के चलते सजा के तौर पर बाकी घरवाले नॉमिनेट हो गए थे।
अभिषेक की एक्स वाइफ पर बोले सलमान
अब लेटेस्ट वीकेंड का वार में सलमान खान ने अभिषेक बजाज को लताड़ लगाई और पूछा कि आखिर वह अशनूर से क्या बात कर रहे थे। सलमान ने अभिषेक से यह भी कहा, "“XYZ जो भी हो, वह पास्ट की बात है, है ना? क्योंकि XYZ और सब कुछ सोशल मीडिया पर आ रहा है। क्योंकि तुम्हारे लिए यह पास्ट है, लेकिन उनके लिए शायद यह जरूरी हो। तो जब तुम और अशनूर धीरे-धीरे बात कर रहे थे, तो जब बिग बॉस ने तुम्हें तीन बार वॉर्निंग दी, तब भी तुमने इस बारे में बात करने से मना कर दिया और इसीलिए यह बात बड़ी हो गई।"
अभिषेक बजाज ने एक्स वाइफ को लेकर क्या बोला?
तान्या और फरहाना ने अभिषेक बजाज की टांग खींचते हुए पूछा था कि क्या वह अपनी एक्स के बारे में बात कर रहे थे, तब घबराकर वह वहां से चले गए थे। इस चीज को भी सलमान ने हाइलाइट किया और कहा, "तान्या और फरहाना ने तुम्हारे एक्स के बारे में मजाक किया और तुमने इसे हैंडल नहीं किया बल्कि तुम टीचर अशनूर के पास गए और उन्हें इसके बारे में बताया।"
जब अभिषेक को पता चला कि उनकी एक्स वाइफ उनके बारे में बात कर रही हैं। तब उन्होंने परेशान होकर अशनूर से कहा, "इससे उनकी वैल्यूज पता चलती है। वो एक सोशल पैरासाइट हैं। उनमें कोई वैल्यूज और ईमानदारी नहीं है। मैं उस वक्त बच्चा था और पहली बार प्यार में पड़ा था।" फिर अशनूर ने उन्हें समझाया।
