Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 में एविक्ट हो चुके कंटेस्टेंट की होगी री-एंट्री, शॉकिंग एलिमिनेशन में हुआ था शो से बाहर!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में एक मजबूत कंटेस्टेंट जो एविक्ट हो चुका है, अब उसकी री-एंट्री होने वाली है। सोशल मीडिया पर फैंस पहले से ही कंटेस्टेंट के एविक्शन से नाखुश थे। जानिए इस बारे में। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिग बॉस 19 में एविक्टेड कंटेस्टेंट की होगी री-एंट्री। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में अभी तक कई कंटेस्टेंट्स बाहर हो गए हैं। इस बार शो में कई अलग-अलग पर्सनैलिटी के सितारे आए थे और उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा। कुछ कंटेस्टेंट्स के एविक्शन को लोगों ने अनफेयर बताया था। अब एक कंटेस्टेंट के री-एंट्री की खबर आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मालूम हो कि बिग बॉस सीजन 19 में कुल 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई थी। दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स शहबाज बडेशा (Shehbaz Badesha) और मालती चाहर (Malti Chahar) भी शो का हिस्सा बने। अभी वाइल्ड कार्ड हैं, लेकिन कई मजबूत कंटेस्टेंट्स बाहर हो गए हैं।

    बिग बॉस 19 से एविक्ट हो चुके कंटेस्टेंट्स

    बिग बॉस 19 से एविक्ट होने वाले कंटेस्टेंट्स में नतालिया, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, बसीर अली और नेहल चुडासमा हैं। इस हफ्ते एक और कंटेस्टेंट के शो से बाहर होने की खबर आ रही है और वो हैं प्रणित मोरे (Pranit More)।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: एविक्शन के बाद पहली बार बोलीं Nehal Chudasama, बोलीं - विलेन बनाया, अब मैं अपना असली रूप...

    इस कंटेस्टेंट की हो सकती है री-एंट्री

    दरअसल, प्रणित मोरे को वोट्स कम होने के लिए नहीं बल्कि तबीयत ठीक न होने के चलते बाहर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें डेंगू हो गया है और तबीयत ठीक न होने की वजह से उन्हें एविक्ट किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि प्रणित हॉस्पिटल में भर्ती हैं और शायद शो में वह नहीं लौटेंगे। मगर कुछ का कहना है कि शायद प्रणित को सीक्रेट रूम में रखा जाएगा या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने और ठीक होने के बाद वह शो में वापसी करें। खैर, अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।

    Pranit More

    फिलहाल, बिग बॉस 19 के घर में अभी कुल 9 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं जिसमें मालती, तान्या, नीलम, कुनिका, फरहाना, गौरव, अमाल, शहबाज और प्रणित (कैप्टन) हैं। रविवार को वीकेंड का वार में सलमान खान प्रणित को एलिमिनेट करेंगे और तभी रिवील होगा कि वह वापस आएंगे या नहीं। 

    यह भी पढ़ें- आपका गेम उसके 1% भी...Sidharth Shukla का नाम इस्तेमाल करने पर Salman Khan ने लगाई शहबाज बदेशा को लताड़