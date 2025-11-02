Bigg Boss 19 में एविक्ट हो चुके कंटेस्टेंट की होगी री-एंट्री, शॉकिंग एलिमिनेशन में हुआ था शो से बाहर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में अभी तक कई कंटेस्टेंट्स बाहर हो गए हैं। इस बार शो में कई अलग-अलग पर्सनैलिटी के सितारे आए थे और उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा। कुछ कंटेस्टेंट्स के एविक्शन को लोगों ने अनफेयर बताया था। अब एक कंटेस्टेंट के री-एंट्री की खबर आ रही है।

मालूम हो कि बिग बॉस सीजन 19 में कुल 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई थी। दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स शहबाज बडेशा (Shehbaz Badesha) और मालती चाहर (Malti Chahar) भी शो का हिस्सा बने। अभी वाइल्ड कार्ड हैं, लेकिन कई मजबूत कंटेस्टेंट्स बाहर हो गए हैं।

बिग बॉस 19 से एविक्ट हो चुके कंटेस्टेंट्स बिग बॉस 19 से एविक्ट होने वाले कंटेस्टेंट्स में नतालिया, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, बसीर अली और नेहल चुडासमा हैं। इस हफ्ते एक और कंटेस्टेंट के शो से बाहर होने की खबर आ रही है और वो हैं प्रणित मोरे (Pranit More)।