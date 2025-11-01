Bigg Boss 19: एविक्शन के बाद पहली बार बोलीं Nehal Chudasama, बोलीं - विलेन बनाया, अब मैं अपना असली रूप...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले हफ्ते, नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) और बसीर अली (Baseer Ali) को बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) से बेघर कर दिया गया। ये एक चौंकाने वाला फैसला था और इसने बाहर बैठे कई दर्शकों को भी हैरान कर दिया। अब घर से बाहर आने के बाद नेहल ने इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा है।

मेरी गलत इमेज बनी - नेहल उन्होंने कहा कि जिस तरह से एडिट्स में उन्हें एक 'खलनायक' के रूप में दिखाया गया, वह वास्तव में असलियत नहीं है। उन्होंने बताया कि दर्शकों को उनका मजेदार और प्यारा पक्ष देखने को नहीं मिला और दर्शकों ने केवल चुनिंदा पल ही देखे जिससे लोगों के दिमाग में उनकी एक भ्रामक छवि बनी। उन्होंने कहा कि वह असल जिंदगी में एक मज़ेदार और पॉजिटिव इंसान हैं, और अब वह अपने प्रशंसकों को अपना असली रूप दिखाएंगी क्योंकि 'ज़िंदगी में कोई एडिट बटन नहीं है'।

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 WKV: अशनूर कौर को बॉडी शेमिंग करने की Tanya Mittal ने चुकाई कीमत, वीकेंड के वार में हुआ घमासान मेरी स्टोरी बिना एडिट के आएगी- नेहल नेहल चुडासमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बिग बॉस 19 के एक्सपीरियंस एक नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "दुनिया को मेरा मज़ेदार, पागल, नासमझ और जरूरत से ज़्यादा प्यार करने वाला रूप देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि उन्होंने केवल वही देखा जो एक कहानी में फिट बैठता है। लेकिन यह ठीक है, असली हमेशा चमकते हैं। मैंने हमेशा धारणाओं को प्रशंसा में, नफरत करने वालों को समर्थकों में और शोर को ईंधन में बदल दिया है। अब आप मुझे बिना फिल्टर किए, बिना एडिट किए, बेबाकी से देखेंगे नेहल!! मैं दिल से गई थी। मैंने ईमानदारी से खेला। लेकिन एडिट एक धारणा को आकार दे सकते हैं और मैं एक ऐसी कहानी में खलनायक बन गई जो मैंने नहीं लिखी।"