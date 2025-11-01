Language
    Bigg Boss 19: एविक्शन के बाद पहली बार बोलीं Nehal Chudasama, बोलीं - विलेन बनाया, अब मैं अपना असली रूप...

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    सलमान खान (Salman Khan) के शो बिग बॉस 19 में पिछले वीकेंड का वार एपिसोड में नेहल चुडासमा घर से बाहर हो गईं। यह एपिसोड बेहद चौंकाने वाला था क्योंकि नेहल के साथ-साथ उनके अच्छे दोस्त बसीर अली को भी शो से बाहर होना पड़ा। ब्यूटी पेजेंट विजेता नेहल शो और बिग बॉस 19 में अपने को-कंटेस्टेंट के बारे में विचार रखें।

    नेहल चुडासमा ने बिग बॉस 19 पर की बात (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले हफ्ते, नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) और बसीर अली (Baseer Ali) को बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) से बेघर कर दिया गया। ये एक चौंकाने वाला फैसला था और इसने बाहर बैठे कई दर्शकों को भी हैरान कर दिया। अब घर से बाहर आने के बाद नेहल ने इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा है।

    मेरी गलत इमेज बनी - नेहल

    उन्होंने कहा कि जिस तरह से एडिट्स में उन्हें एक 'खलनायक' के रूप में दिखाया गया, वह वास्तव में असलियत नहीं है। उन्होंने बताया कि दर्शकों को उनका मजेदार और प्यारा पक्ष देखने को नहीं मिला और दर्शकों ने केवल चुनिंदा पल ही देखे जिससे लोगों के दिमाग में उनकी एक भ्रामक छवि बनी। उन्होंने कहा कि वह असल जिंदगी में एक मज़ेदार और पॉजिटिव इंसान हैं, और अब वह अपने प्रशंसकों को अपना असली रूप दिखाएंगी क्योंकि 'ज़िंदगी में कोई एडिट बटन नहीं है'।

    मेरी स्टोरी बिना एडिट के आएगी- नेहल

    नेहल चुडासमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बिग बॉस 19 के एक्सपीरियंस एक नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "दुनिया को मेरा मज़ेदार, पागल, नासमझ और जरूरत से ज़्यादा प्यार करने वाला रूप देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि उन्होंने केवल वही देखा जो एक कहानी में फिट बैठता है। लेकिन यह ठीक है, असली हमेशा चमकते हैं। मैंने हमेशा धारणाओं को प्रशंसा में, नफरत करने वालों को समर्थकों में और शोर को ईंधन में बदल दिया है। अब आप मुझे बिना फिल्टर किए, बिना एडिट किए, बेबाकी से देखेंगे नेहल!! मैं दिल से गई थी। मैंने ईमानदारी से खेला। लेकिन एडिट एक धारणा को आकार दे सकते हैं और मैं एक ऐसी कहानी में खलनायक बन गई जो मैंने नहीं लिखी।"

    अमाल मलिक को बताया दोगला

    उन्होंने आगे कहा, "सच? मैं फनी हूं। मैं पॉजिटिव हूं। मैं रोशनी फैलाती हूं। और अब मैं अपने कामों को किसी भी कहानी से ज्यादा जोर से बोलने दूंगी। कभी-कभी आपको उनके द्वारा देखे गए 30 मिनटों के आधार पर आंका जाता है, न कि आपके द्वारा जीए गए 24 घंटों के आधार पर। लेकिन जिंदगी में कोई एडिट बटन नहीं होता और यहीं मैं चमकती हूं।" इससे पहले न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में नेहल ने अमाल मलिक को दोगला इंसान बताया था। नेहल ने कहा कि मेरे पास तमाम सबूत थे लेकिन मेरा सॉफ्ट स्पॉट ऐसा नहीं कर पाया।

