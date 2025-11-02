आपका गेम उसके 1% भी...Sidharth Shukla का नाम इस्तेमाल करने पर Salman Khan ने लगाई शहबाज बदेशा को लताड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक एपिसोड में अपने फैंस का समर्थन पाने के लिए दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें नॉमिनेट किया गया तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उन्हें सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनकी बहन शहनाज और दिवंगत अभिनेता काफी अच्छे दोस्त थे। अब सलमान खान ने इस मामले में शहबाज को खूब सुनाया है।