Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपका गेम उसके 1% भी...Sidharth Shukla का नाम इस्तेमाल करने पर Salman Khan ने लगाई शहबाज बदेशा को लताड़

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    पिछले वीकेंड का वार में गौरव खन्ना ने कहा था कि शहबाज बदेशा अब तक नॉमिनेट नहीं हुए हैं और वो काफी सेफ खेल रहे हैं। इस पर शहबाज भड़क गए और उन्होंने दावा किया कि अगर वह नॉमिनेट हो भी गए, तो दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स उन्हें बचा लेंगे। इस बात से इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब वीकेंड का वॉर में सलमान ने उन्हें जमकर सुनाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सलमान खान ने शहबाज को लगाई फटकार (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक एपिसोड में अपने फैंस का समर्थन पाने के लिए दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें नॉमिनेट किया गया तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उन्हें सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनकी बहन शहनाज और दिवंगत अभिनेता काफी अच्छे दोस्त थे। अब सलमान खान ने इस मामले में शहबाज को खूब सुनाया है।

    तुलना करने से गुस्साए सलमान खान

    1 नवंबर के एपिसोड में सलमान खान ने इस मामले को संबोधित करते हुए शहबाज को सिद्धार्थ के नाम इस्तेमाल करने के लिए खूब सुनाया। सलमान ने कहा, "आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स आपको सपोर्ट करेंगे। शहबाज, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं सिद्धार्थ ने जो भी किया है शो में अपने दम पर किया है। उसने किसी का नाम नहीं उछाला है और आपका गेम, उसके गेम के 1% भी बराबर नहीं है। तो क्या आप सच में सोचते हैं सिद्धार्थ के प्रशंसक किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करेंगे जिसका खेल उनके मुकाबले 1% के आसपास भी नहीं है? क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, आप जिस तरह से यह खेल खेल रहे हैं, उसे देखकर आपका समर्थन करेंगे?”

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 WKV: अशनूर कौर को बॉडी शेमिंग करने की Tanya Mittal ने चुकाई कीमत, वीकेंड के वार में हुआ घमासान

    कैसे हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला का निधन

    सलमान ने आगे कहा,'मुझे भी आप अच्छे तरीके से जानते हो? ये मैंने सुना आपके मुंह से कहते हुए, ये कब हुआ? मैं आप से ज़िंदगी में एक या दो बार ही मिला हूं, वो भी अच्छे तरीक़े से। मुझे लगता है शूटिंग पर ही मिला था।" सिद्धार्थ शुक्ला का साल 2021 में 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हो गया था। उनके निधन के बाद, शहबाज ने अपने हाथ पर सिद्धार्थ का टैटू बनवाया था।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: एविक्शन के बाद पहली बार बोलीं Nehal Chudasama, बोलीं - विलेन बनाया, अब मैं अपना असली रूप...