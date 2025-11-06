Bigg Boss 19 में फिर हो सकती है Pranit More की एंट्री? फैंस को इस बात से मिला बड़ा हिंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जिस तरह से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है घर के अंदर का माहौल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बीते दिनों नॉमिनेशन टास्क के लिए दिया गया ट्विस्ट काफी लोगों को पसंद नहीं आया और दर्शकों के साथ कई सेलेब्स ने भी इसका विरोध किया। अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी आलोचना की थी।

शो से हुए बाहर हुए थे प्रणित पिछले वीकेंड का वार में, प्रणित मोरे को बताया गया कि उन्हें बिग बॉस 19 के घर से बाहर जाना होगा, क्योंकि उनकी तबियत ठीक नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर चले गए। जब प्रतियोगियों ने सलमान से पूछा कि क्या प्रणित वापस आएंगे, तो उन्होंने सिर हिलाकर 'नहीं' कह दिया। इसके बाद से प्रणित के फैंस काफी मायूस हो गए।