    Bigg Boss 19 में फिर हो सकती है Pranit More की एंट्री? फैंस को इस बात से मिला बड़ा हिंट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:18 AM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फैन्स के लिए एक बेहद रोमांचक खबर है! कॉमेडियन और कैप्टन प्रणित मोरेb (Pranit More) के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण घर से बाहर होने के कुछ ही दिनों बाद उनकी वापसी की खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह घर में नाटकीय ढंग से दोबारा एंट्री कर सकते हैं। 

    प्रणित दोबारा करेंगे शो में एंट्री (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जिस तरह से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है घर के अंदर का माहौल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बीते दिनों नॉमिनेशन टास्क के लिए दिया गया ट्विस्ट काफी लोगों को पसंद नहीं आया और दर्शकों के साथ कई सेलेब्स ने भी इसका विरोध किया। अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी आलोचना की थी।

    शो से हुए बाहर हुए थे प्रणित

    पिछले वीकेंड का वार में, प्रणित मोरे को बताया गया कि उन्हें बिग बॉस 19 के घर से बाहर जाना होगा, क्योंकि उनकी तबियत ठीक नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर चले गए। जब प्रतियोगियों ने सलमान से पूछा कि क्या प्रणित वापस आएंगे, तो उन्होंने सिर हिलाकर 'नहीं' कह दिया। इसके बाद से प्रणित के फैंस काफी मायूस हो गए।

    सोशल मीडिया पर मिला हिंट

    हालांकि, ऐसी खबरें थीं कि प्रणित को एक सीक्रेट रूम में रखा गया था, और वहां उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। अब बिग बॉस 19 का सीक्रेट रिवील करने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट ने प्रणित की वापसी को लेकर कुछ हिंट दिया है। जैसे ही प्रणित के घर में दोबारा एंट्री करने की खबरें आईं, फैन्स उत्साहित हो गए और X पर 'किंग प्रणित आ रहे हैं' ट्रेंड करने लगा।

    फैंस ने दिखाई अपनी एक्साइटमेंट

    एक यूजर ने लिखा,"पूरा भारत इस पल का इंतजार कर रहा है। हमारे इमोशन बहुत हाई हैं, आंखें नम हैं, दिल धड़क रहा है, किंग प्रणित के आने की खबर से उत्साह सातवें आसमान पर है।" दूसरे ने लिखा, सिंहासन कभी खाली हुआ था ही नहीं, किंग प्रणित वापस आ रहे हैं। प्रणित सबसे हाईएस्ट वोट पाने वाले कंटेस्टेंट हैं।

    प्रणित पिछले हफ़्ते नॉमिनेट हुए थे, लेकिन वोटों की वजह से उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला गया। इस वजह से उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वे वापस आ जाएंगे। खबर है कि प्रणित आज घर में दोबारा एंट्री करेंगे, इसलिए उम्मीद है कि एपिसोड गुरुवार या शुक्रवार को प्रसारित होगा। वहीं गौरव खन्ना और मालती चाहर प्रणित के जाने से दुखी थे। इसलिए, हमें यकीन है कि वे प्रणित की घर में दोबारा एंट्री से दोनों जरूर खुश होंगे।

