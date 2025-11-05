Bigg Boss 19 Voting: हाय रब्बा! इन 2 कंटेस्टेंट्स को मिले नीलम से भी कम वोट्स, होगा खतरनाक डबल एलिमिनेशन?
Bigg Boss 19 Elimination: सलमान खान के विवादित शो के फिनाले से पहले लगता है कि पूरा गेम बदलने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते वोटिंग लिस्ट में काफी उथल-पुथल मच गई है। इस वीक बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन टास्क के बाद 5 कंटेस्टेंट खतरे में हैं। कौन 2 दो कंटेस्टेंट इस बार शो से आउट हो सकते हैं, उसका फैसला ऑडियंस कर चुकी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है, ये गेम और भी मजेदार होता जा रहा है। बीते दिन घर में नॉमिनेशन टास्क खेला गया था, जहां बहुत ही यूनिक तरीके से वोट आउट करने के लिए कंटेस्टेंट को चुना गया।अशनूर -फरहाना और मालती में दो लोगों की सहमति से जहां अभिषेक बजाज एलिमिनेट हो गए, तो वहीं अमाल और मृदुल ने मिलकर फरहाना भट्ट को नॉमिनेट कर दिया।
नॉमिनेशन टास्क में जिन 5 कंटेस्टेंट पर गाज गिरी, उनमें नीलम गिरी, गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और फरहाना का नाम शामिल है। नॉमिनेशन टास्क के तुरंत बाद ही वोटिंग भी ओपन हो चुकी है। फिलहाल जिन 2 कंटेस्टेंट्स को सबसे कम वोट्स मिले हैं और जिनके एलिमिनेट होने के सबसे ज्यादा चांस हैं, उनका नाम सुनकर आपको तगड़ा झटका लग जाएगा।
इन दो कंटेस्टेंट को मिले हैं फिलहाल सबसे कम वोट्स
घर में बसीर अली, नेहल और प्रणित मोरे के एविक्शन के बाद अब टोटल 11 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। इनमें 6 लड़कियां और 5 लड़के हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते घर में डबल एविक्शन होने के काफी चांस हैं और इस वक्त वोटिंग लिस्ट में जो सबसे पीछे चल रही हैं, वह नीलम गिरी नहीं, बल्कि अशनूर कौर हैं।
बिग बॉस 19 के वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक, इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से सबसे ज्यादा वोट्स गौरव खन्ना को बचाने के लिए मिले हैं, उन्हें तकरीबन 26.9% लोगों ने वोट्स किए हैं, इसके बाद दूसरा जिसका गेम ऑडियंस को भा रहा है, वह फरहाना भट्ट हैं जिन्हें 26.39% वोट्स मिले हैं। इसके अलावा अशनूर बॉटम में हैं उन्हें 13.37% ही वोट्स मिले, बजाज पर भी खतरा इस हफ्ते मंडरा रहा है, क्योंकि उन्हें 14.52% वोट्स मिले हैं।
नीलम गिरी का गेम हुआ बेहतर
बिग बॉस 19 में नीलम गिरी का ग्राफ हैरान करने वाला है, क्योंकि फिलहाल बुधवार तक में उन्होंने वोटिंग लिस्ट में अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को पीछे छोड़ दिया है। नीलम को टोटल 18.81% वोट्स मिले हैं। हालांकि, ये सिर्फ 1 दिन का वोटिंग ट्रेंड हैं, इसमें अभी शुक्रवार तक बदलाव हो सकता है। वीकेंड के वार से पहले हम आपके सामने एक और वोटिंग लिस्ट लेकर आएंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि इस हफ्ते कौन से 2 कंटेस्टेंट का घर जाना पक्का है।
फिलहाल, इस लिस्ट से ये तो क्लियर हो गया है कि अब अशनूर और अभिषेक को ट्रॉफी की तरफ अगर बढ़ना है, तो उन्हें एक-दूसरे से अलग अपना गेम ऑडियंस को दिखाना होगा। वरना उनमें से एक का पत्ता साफ होना तय है।
