Bigg Boss 19 Voting: हाय रब्बा! इन 2 कंटेस्टेंट्स को मिले नीलम से भी कम वोट्स, होगा खतरनाक डबल एलिमिनेशन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है, ये गेम और भी मजेदार होता जा रहा है। बीते दिन घर में नॉमिनेशन टास्क खेला गया था, जहां बहुत ही यूनिक तरीके से वोट आउट करने के लिए कंटेस्टेंट को चुना गया।अशनूर -फरहाना और मालती में दो लोगों की सहमति से जहां अभिषेक बजाज एलिमिनेट हो गए, तो वहीं अमाल और मृदुल ने मिलकर फरहाना भट्ट को नॉमिनेट कर दिया।

नॉमिनेशन टास्क में जिन 5 कंटेस्टेंट पर गाज गिरी, उनमें नीलम गिरी, गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और फरहाना का नाम शामिल है। नॉमिनेशन टास्क के तुरंत बाद ही वोटिंग भी ओपन हो चुकी है। फिलहाल जिन 2 कंटेस्टेंट्स को सबसे कम वोट्स मिले हैं और जिनके एलिमिनेट होने के सबसे ज्यादा चांस हैं, उनका नाम सुनकर आपको तगड़ा झटका लग जाएगा।

इन दो कंटेस्टेंट को मिले हैं फिलहाल सबसे कम वोट्स घर में बसीर अली, नेहल और प्रणित मोरे के एविक्शन के बाद अब टोटल 11 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। इनमें 6 लड़कियां और 5 लड़के हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते घर में डबल एविक्शन होने के काफी चांस हैं और इस वक्त वोटिंग लिस्ट में जो सबसे पीछे चल रही हैं, वह नीलम गिरी नहीं, बल्कि अशनूर कौर हैं।

नीलम गिरी का गेम हुआ बेहतर बिग बॉस 19 में नीलम गिरी का ग्राफ हैरान करने वाला है, क्योंकि फिलहाल बुधवार तक में उन्होंने वोटिंग लिस्ट में अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को पीछे छोड़ दिया है। नीलम को टोटल 18.81% वोट्स मिले हैं। हालांकि, ये सिर्फ 1 दिन का वोटिंग ट्रेंड हैं, इसमें अभी शुक्रवार तक बदलाव हो सकता है। वीकेंड के वार से पहले हम आपके सामने एक और वोटिंग लिस्ट लेकर आएंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि इस हफ्ते कौन से 2 कंटेस्टेंट का घर जाना पक्का है।