फिनाले से पहले ही लीक हुआ Bigg Boss 19 के विनर का नाम, टॉप-5 फाइनलिस्ट की लिस्ट भी आउट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) इन दिनों फैंस का फेवरेट बना हुआ है। टीवी से लेकर ओटीटी तक बिग बॉस दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है।जैसे-जैसे समय बीत रहा है कि वैसे-वैसे शो का ग्रैंड फिनाले भी नजदीक आ रहा है।

इससे पहले सोशल मीडिया पर बिग बॉस सीजन 19 के विनर (Bigg Boss Season 19 Winner) का नाम लीक हो गया है। वायरल पोस्ट में इस कंटेस्टेंट को विजेता बताया जा रहा है और टॉप-5 फाइनलिस्ट के नाम का भी खुलासा हो गया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में डिटेल्स में जानते हैं-

लीक हुए बिग बॉस 19 के विनर का नाम बिग बॉस 19 को लेकर आए दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। इस रियलिटी शो से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बिग बॉस सीजन 19 को स्क्रिप्टेड होने का आरोप लगाया जा रहा है।