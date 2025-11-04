फिनाले से पहले ही लीक हुआ Bigg Boss 19 के विनर का नाम, टॉप-5 फाइनलिस्ट की लिस्ट भी आउट?
Bigg Boss 19 Winner: टीवी का विवादित शो बिग बॉस 19 को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें इस सीजन के विनर के नाम का खुलासा किया गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) इन दिनों फैंस का फेवरेट बना हुआ है। टीवी से लेकर ओटीटी तक बिग बॉस दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है।जैसे-जैसे समय बीत रहा है कि वैसे-वैसे शो का ग्रैंड फिनाले भी नजदीक आ रहा है।
इससे पहले सोशल मीडिया पर बिग बॉस सीजन 19 के विनर (Bigg Boss Season 19 Winner) का नाम लीक हो गया है। वायरल पोस्ट में इस कंटेस्टेंट को विजेता बताया जा रहा है और टॉप-5 फाइनलिस्ट के नाम का भी खुलासा हो गया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में डिटेल्स में जानते हैं-
लीक हुए बिग बॉस 19 के विनर का नाम
बिग बॉस 19 को लेकर आए दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। इस रियलिटी शो से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बिग बॉस सीजन 19 को स्क्रिप्टेड होने का आरोप लगाया जा रहा है।
इसके साथ ही एक फोटो भी शेयर की जा रही है, जिसमें इस सीजन शो के सभी कंटेस्टेंट्स के एविक्शन, फाइनलिस्ट और जहां तक की विनर के नाम भी दिखाई दे रहा है। प्रणीत मोरे का बगैर नॉमिनेट हुए घर से बेघर होने की जानकारी भी इसमें मिल रही है।
वायरल लिस्ट के आधार पर ये बताया जा रहा है कि गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) इस बार बिग बॉस सीजन 19 के विनर बनेंगे। जबकि टॉप-5 फाइनलिस्ट के नाम इस प्रकार दिए गए हैं-
गौरव खन्ना (विनर)
अभिषेक बजाज (रनर अप)
फरहाना भट्ट (सेकंड रनर अप)
अमाल मलिक (थर्ड रनर अप)
तान्या मित्तल (4th रनर अप)
इसके अलावा अशनूर कौर को 5th रनर अप बनने का दावा किया जा रहा है। अब इस लिस्ट में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि, जागरण इस सूची की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
कब है बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले?
24 अगस्त को सलमान खान के बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड प्रीमियर हुआ था और 105 दिनोंं के बाद इसका फाइनल होता हुआ नजर आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 दिसंबर 2025 को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, अभी इसका आधिकारिक एलान होना बाकी है।
