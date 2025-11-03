Abhishek Bajaj ने छुपाई असली उम्र, Ex वाइफ ने खोली पोल, बोलीं- '21 साल की लड़की संग वही हरकतें...'
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) ने वीकेंड का वार में अपनी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल को सोशल पैरासाइट बताया। अब आकांक्षा ने अभिषेक के बारे में कई शॉकिंग खुलासे किए हैं। साथ ही तलाक का असली कारण बताया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) ने अपनी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल (Akanksha Jindal) को सोशल पैरासाइट कहा था और बताया था कि वह बच्चे थे और पहली बार प्यार में पड़े थे। अब आकांक्षा ने अभिषेक बजाज पर गंभीर आरोप लगाया है और अपने बयान में अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) का भी जिक्र किया है।
दरअसल, सलमान खान ने हिंट दिया था कि शायद उनकी एक्स वाइफ शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आएंगी। इस बात से एक्टर काफी परेशान हो गए थे। बीते वीकेंड का वार में सल्लू मियां ने फिर से मुद्दा उठाया जिससे वह बचते नजर आए। सलमान ने यह भी बताया कि उनकी एक्स वाइफ उनके बारे में बाहर बात कर रही हैं। बाद में अशनूर के साथ बातचीत में एक्टर ने एक्स वाइफ को लेकर कहा-
इससे उनकी वैल्यूज पता चलती है। वो एक सोशल पैरासाइट हैं। उनमें कोई वैल्यूज और ईमानदारी नहीं है। मैं उस वक्त बच्चा था और पहली बार प्यार में पड़ा था।
अभिषेक बजाज की क्या है असली उम्र?
अब आकांक्षा जिंदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अभिषेक बजाज पर फिर से गंभीर आरोप लगाया है और अपने तलाक का असली कारण बताया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो को रीशेयर करते हुए लिखा, "वह सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है और वही कहता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वह पूरी जिंदगी सच छिपाता रहा है। यही असली वजह है कि हमारा तलाक हुआ। उन्होंने मुझे और दूसरी औरतों को भी दुख पहुंचाया है।"
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: प्रणित मोरे के बाद एक और एलिमिनेशन! इन 5 कंटेस्टेंट्स में से एक शो से होगा बाहर
अशनूर कौर के बारे में क्या बोलीं आकांक्षा जिंदल?
आकांक्षा ने अशनूर का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, "वह सलमान सर के सामने झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाते। असली उम्र और शादीशुदा स्टेटस के बारे में झूठ बोलना दिखाता है कि वह कितने बड़े झूठे हैं। नेशनल टीवी पर ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। अभिषेक का पैटर्न कभी नहीं बदला। 15 सालों से वह वही गेम खेल रहे हैं। घर के अंदर भी, वह 21 साल की लड़की (अशनूर कौर) के साथ वही हरकतें दोहरा रहे हैं। साफ है कि शर्म नाम की चीज उसकी डिक्शनरी में नहीं है।"
कब हुआ था अभिषेक बजाज का तलाक
आकांक्षा जिंदल ने यह भी कहा कि वह बदला लेने या ड्रामा करने के लिए यह सब नहीं कह रही हैं। वह चाहती हैं कि सच बाहर आए, जैसे आप बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। आकांक्षा ने हाल ही में यह भी रिवील किया था कि वह और अभिषेक ऑफिशियली 2020 नहीं बल्कि 2023 में अलग हुए थे।
