'गंदा है पर धंधा है...' Kamya Punjabi ने नॉमिनेशन प्रोसेस पर उठाए सवाल, लोगों ने लगाया पक्षपाती होने का आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) दिसंबर में होने वाले अपने ग्रैंड फिनाले के करीब पहुंच रहा है। सीट के लिए लड़ाई और भी गहरी हो गई है। हर कोई अपनी दावेदारी पेश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में लेटेस्ट में हुआ नॉमिनेशन ऑडियंस के गले से नीचे नहीं उतर रहा है।

ट्विस्ट के साथ आया नॉमिनेशन हाल ही के एपिसोड में घरवालों को एक मुश्किल नॉमिनेशन प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। इस हफ्ते फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना और नीलम गिरी नॉमिनेशन लिस्ट में हैं। हालांकि, हमेशा की तरह, बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क में एक ट्विस्ट जोड़ा जहां कन्टेस्टेंट को जोड़ियों या तिकड़ी में बुलाया गया और उन्हें चुनने के लिए नामों का एक सेट दिया गया, जिससे यह प्रक्रिया आसान नहीं रही।