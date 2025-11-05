'गंदा है पर धंधा है...' Kamya Punjabi ने नॉमिनेशन प्रोसेस पर उठाए सवाल, लोगों ने लगाया पक्षपाती होने का आरोप

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) हर बीतते दिन के साथ और दिलचस्प होता जा रहा है। फैंस इस शो का भरपूर आनंद ले रहे हैं और अपने पसंदीदा प्रतियोगियों का समर्थन कर रहे हैं। प्रशंसकों के साथ-साथ कई अन्य सेलेब्स भी इस शो को देख रहे हैं और लगातार अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी काम्या पंजाबी ने भी इस पर सवाल खड़े किए।

    काम्या पंजाबी ने नॉमिनेशन पर उठाया सवाल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) दिसंबर में होने वाले अपने ग्रैंड फिनाले के करीब पहुंच रहा है। सीट के लिए लड़ाई और भी गहरी हो गई है। हर कोई अपनी दावेदारी पेश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में लेटेस्ट में हुआ नॉमिनेशन ऑडियंस के गले से नीचे नहीं उतर रहा है।

    ट्विस्ट के साथ आया नॉमिनेशन

    हाल ही के एपिसोड में घरवालों को एक मुश्किल नॉमिनेशन प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। इस हफ्ते फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना और नीलम गिरी नॉमिनेशन लिस्ट में हैं। हालांकि, हमेशा की तरह, बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क में एक ट्विस्ट जोड़ा जहां कन्टेस्टेंट को जोड़ियों या तिकड़ी में बुलाया गया और उन्हें चुनने के लिए नामों का एक सेट दिया गया, जिससे यह प्रक्रिया आसान नहीं रही।

    यह पेचीदा नामांकन प्रक्रिया पूर्व प्रतियोगी काम्या पंजाबी को रास नहीं आई। उन्होंने निर्माताओं पर नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान जानबूझकर प्रतियोगियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

    किसे बनाया जा रहा निशाना?

    नामांकन प्रक्रिया में कई राउंड हुए। पहले राउंड में, फरहाना भट्ट, मालती चाहर और अशनूर कौर को मृदुल और अभिषेक में से किसी एक को चुनना था। तीनों ने बहुमत के आधार पर अभिषेक को नॉमिनेट किया। दूसरे राउंड में, मृदुल और अमाल मलिक को तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट में से किसी एक को चुनना था और लड़कों ने फरहाना भट्ट को नॉमिनेट किया।

    अगले राउंड में, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद ने गौरव खन्ना को नॉमिनेट किया। इसी तरह, गौरव और अभिषेक ने नीलम को नॉमिनेट किया और आखिरी राउंड में, तान्या मित्तल और शहबाज़ बदेशा ने अशनूर कौर को नॉमिनेट किया।

    काम्या पंजाबी ने किया सवाल

    हालांकि ये प्रोसेस पूर्व कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ट्वीट किया, "ये कैसा नॉमिनेशन है? जिस तरफ के ऑप्शन जिन लोगों को दिए गए थे ये साफ था कि बिग बॉस चाहते थे कि ये लोग नॉमिनेट हों। गंदा है पर धंधा है ये।" पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शो से जुड़ी अपनी राय रखती हैं।

    लोगों ने किया सपोर्ट

    कमेंट सेक्शन में काम्या की राय का कई लोगों ने समर्थन किया। एक एक्स यूजर ने कमेंट किया, "अपने पसंदीदा को बचाने के लिए नॉमिनेशन फिक्स कर दिया है और जिन्हें भेजना है उन्हें नॉमिनेट करो।" एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह की राय साझा की और लिखा, "मेकर्स अशनूर को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं और यह बिल्कुल साफ है कि वे कुनिका के पक्ष में पक्षपाती हैं।"

