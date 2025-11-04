Bigg Boss 19: 'इसको कुत्ता बना देंगे', Amaal Malik के तान्या मित्तल के लिए बिगड़े बोल, शॉकिंग वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'यू केन लव हर, यू केन हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर', ये कहावत अगर बिग बॉस 19 के किसी सदस्य पर फिट बैठती है, तो वह तान्या मित्तल हैं। पहले दिन से लेकर फिनाले के करीब पहुंचने तक, तान्या मित्तल बिग बॉस के घर में किसी न किसी कारणवश चर्चा में बनी हुई हैं। कभी उन्हें बाहर से आकर कोई रोस्ट करता है, तो कभी अपनों से ही उन्हें धोखा मिल जाता है।

बीते वीकेंड के वार में घर में उनके सबसे करीबी दोस्त रहे अमाल मलिक ने तो उन्हें बहन तक कह दिया था। तान्या को इस बात का बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाते हुए सिंगर को भाई बना लिया। अब हाल ही में अमाल का एक वीडियो धड़ल्ले से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरह से शॉक्ड में हैं, क्योंकि इस क्लिप में सिंगर तान्या के लिए इतनी खराब बातें कर रहे हैं, जो फैंस ने सोचा भी नहीं था।

अमाल ने कहा-अब हम काटेंगे इसको सिंगर अमाल मलिक के इस वायरल वीडियो को बिग बॉस 19 के एक फैन ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। वायरल वीडियो में अमाल अपने दोस्त शहबाज से तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की बिचिंग कर रहे हैं। वह उनसे कहते हैं, "बनावटी इंसान, यहीं पर इसको काटेंगे रुक, कुत्ता बना देंगे। हम बहुत डेंजर लोग हैं भाई, घर के बाहर भी पकड़ लेंगे"।