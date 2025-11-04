Language
    Bigg Boss 19: 'इसको कुत्ता बना देंगे', Amaal Malik के तान्या मित्तल के लिए बिगड़े बोल, शॉकिंग वीडियो वायरल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:34 PM (IST)

    बिग बॉस 19 के घर में लगातार इक्वेशन बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज की दोस्ती में दरार पड़ने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अब अमाल मलिक का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह तान्या मित्तल के लिए शहबाज से कुछ ऐसी अभद्र बातें कहते हुए दिखाई दिए, जिससे ऑडियंस का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। 

    अमाल मलिक ने तान्या के लिए बोलीं बुरी बातें/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'यू केन लव हर, यू केन हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर', ये कहावत अगर बिग बॉस 19 के किसी सदस्य पर फिट बैठती है, तो वह तान्या मित्तल हैं। पहले दिन से लेकर फिनाले के करीब पहुंचने तक, तान्या मित्तल बिग बॉस के घर में किसी न किसी कारणवश चर्चा में बनी हुई हैं। कभी उन्हें बाहर से आकर कोई रोस्ट करता है, तो कभी अपनों से ही उन्हें धोखा मिल जाता है। 

    बीते वीकेंड के वार में घर में उनके सबसे करीबी दोस्त रहे अमाल मलिक ने तो उन्हें बहन तक कह दिया था। तान्या को इस बात का बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाते हुए सिंगर को भाई बना लिया। अब हाल ही में अमाल का एक वीडियो धड़ल्ले से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरह से शॉक्ड में हैं, क्योंकि इस क्लिप में सिंगर तान्या के लिए इतनी खराब बातें कर रहे हैं, जो फैंस ने सोचा भी नहीं था। 

    अमाल ने कहा-अब हम काटेंगे इसको 

    सिंगर अमाल मलिक के इस वायरल वीडियो को बिग बॉस 19 के एक फैन ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। वायरल वीडियो में अमाल अपने दोस्त शहबाज से तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की बिचिंग कर रहे हैं। वह उनसे कहते हैं, "बनावटी इंसान, यहीं पर इसको काटेंगे रुक, कुत्ता बना देंगे। हम बहुत डेंजर लोग हैं भाई, घर के बाहर भी पकड़ लेंगे"। 

    पहले से ही तान्या मित्तल पर गुस्सा हुए अमाल के मन में उनके खिलाफ जहर भरने का काम शहबाज बदेशा ने किया। उन्होंने कहा, "इसे ज्यादा पैसों का घमंड है, छोड़ हमें क्या है"। उनकी ये बात सुनकर अमाल ने कहा, "हटा दिया दिल से"। 

    अमाल मलिक को फैंस ने बताया दोगला 

    तान्या मित्तल के खिलाफ अमाल मलिक की ये बातें सुनकर और वीडियो देखकर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एक यूजर ने लिखा, "अमाल मलिक इस सीजन का सबसे बेकार कंटेस्टेंट है। सिर्फ नेपोटिज्म और बायस्ड शो होने की वजह से हर हफ्ते मेकर्स इसकी इमेज व्हाइट वॉश करते हैं"। 

    दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या भाषा है ये, अगर हिम्मत है तो उसके मुंह पर बोलो ना, बुझदिलों की तरह रजाई में घुसकर क्यों बोल रहे हों"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "यही अमाल की रियल पर्सनैलिटी है। मैं यही सोच रही थी कि इसे कौन सी लड़की लाइक करती होगी। तान्या पागल है जो इस खराब इंसान को अहमियत देती है। वाहियात इंसान"। 

