Video: नेशनल टीवी पर सिद्धार्थ को याद कर सिसक-सिसक कर रोईं शहनाज, वीडियो देख आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम
बिग बॉस 13 में दर्शकों का दिल जीतने वाली Shehnaaz Gill हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट में भावुक हो गईं। एक कंटेस्टेंट की इमोशनल परफॉर्मेंस ने दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला की यादें ताजा कर दीं, जिससे एक्ट्रेस की आंखों में आंसू आ गए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 13 में अपने मजाकिया और अलग अंदाज से घर-घर में फेमस होने वाली शहनाज गिल अब फिल्मों से अपने फैंस का दिल जीत रही है। बिग बॉस की एक खास बात दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका रिश्ता था, जिसने उनकी डेटिंग की अफवाहों को हवा दी थी। शहनाज इन दिनों अपनी पंजाबी फिल्म इक्क कुड़ी के प्रमोशन के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुंची जहां एक कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस ने उन्हें सिद्धार्थ की याद दिला और वे रो पड़ीं।
नेशनल टेलीविजन पर रोईं शहनाज गिल
हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट के एक टीजर में शहनाज गिल को रोते हुए दिखाया गया। एक प्रतियोगी द्वारा फिल्म बॉडीगार्ड के तेरी मेरी गाने पर परफॉर्म करते समय सिद्धार्थ शुक्ला की याद आई। तेरी मेरी गाने ने उन्हें भावुक कर दिया और उन्हें साथ बिताए पलों की याद आ गई। 2 सितंबर, 2021 को 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ का निधन हो गया। सिद्धार्थ की दुखद मौत के बाद से शहनाज अक्सर उनके बारे में बात करने से बचती रही हैं। हालांकि, उन्होंने एक बार फराह खान के साथ एक YouTube बातचीत में अपने रिश्ते पर चर्चा की थी। जहां उन्होंने स्वीकार किया था कि वे सिद्धार्थ को लेकर काफी पजेसिव थीं।
सिद्धार्थ को लेकर पजेसिव थीं शहनाज
फराह खान के साथ बातचीत में शहनाज ने सिद्धार्थ के प्रति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने खुद को एक एक पजेसिव इंसान बताया और कहा कि वे उनके लिए काफी पजेसिव थीं। उन्होंने कहा, 'क्योंकि वह अट्रैक्टिव थे, इसलिए मैं उनके लिए पजेसिव थी। जब कोई इतना आकर्षक हो, तो पजेसिव महसूस करना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सिद्धार्थ को लेकर काफी इमोशनल भी हैं।
बिग बॉस 13 में उनकी केमिस्ट्री की वजह से फैन्स ने इस जोड़ी को सिडनाज का टैग दिया था। इस सीजन का सबसे चर्चित हिस्सा उनका रिश्ता था। हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते की स्थिति का खुलासा नहीं किया, लेकिन दर्शक उनके रिश्ते से बेहद प्रभावित हुए। शहनाज को अपने करियर में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ के साथ की खुशनुमा यादें हैं।
