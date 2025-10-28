Language
    Shehnaaz Gill रिलेशनशिप के लिए हैं तैयार, इस शर्त पर शादी के लिए होंगी राजी?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    बिग बॉस 13 में नजर आईं शहनाज गिल को उनके और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस बेहद प्यार करते हैं। शहनाज सिद्धार्थ से कितना क्लोज थीं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अब फैंस ये भी चाहते हैं कि वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और शादी करें। अब खुद शहनाज गिल ने भी ये खुलासा किया है कि वह शादी के लिए तैयार हैं। 

    Hero Image

    शहनाज गिल ने बताया उन्हें चाहिए कैसा लड़का/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। बिग बॉस अगर किसी कंटेस्टेंट के लिए सबसे लकी रहा, तो वह हैं शहनाज गिल। पंजाब से आई इस हसीना को सलमान खान के विवादित शो ने न सिर्फ पहचान दिलाई, बल्कि बिग बॉस 13 में ही उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला जैसा दोस्त भी मिला। दोनों की केमिस्ट्री फैंस को इतनी पसंद आई कि उनका हैशटैग 'सिडनाज' बन गया। हालांकि, शहनाज के प्यार को मंजिल नहीं मिल सकी और सिद्धार्थ शुक्ला का साल 2021 में निधन हो गया। 

    एक तरफ जहां कुछ फैंस शहनाज में ही सिद्धार्थ शुक्ला को ढूंढते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जो अब 'एक कुड़ी' एक्ट्रेस को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। अब हाल ही में शहनाज ने खुद बताया कि वह रिलेशनशप के लिए तैयार हैं, इसके साथ ही उन्होंने अपने वेडिंग प्लान्स को लेकर खुलासा किया। 

    शहनाज गिल ने लव लाइफ पर कही ये बात 

    हाल ही में करली टेल से बातचीत करते हुए शहनाज गिल ने ये क्लियर किया कि वह रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए, जो समझदार हो और दोनों एक-दूसरे को स्पेस दे। उनसे जब शादी के प्लान्स के बारे में पूछा गया, तो शहनाज ने कहा,  "कल के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। जो होना है अपने आप होता जाएगा। मैं कम सोचती हूं। जरूरत से ज्यादा मैं केवल अपने बारे में सोचती हूं, खुद से फालतू के सवाल करती हूं।

    इस बातचीत में शहनाज गिल ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी कुछ चीजों और गुस्से पर काबू पाने के लिए थेरेपी ली है, जो उनके लिए काफी फायदेमंद रही है। 

    shehnaaj

    शादी के लिए शहनाज गिल की है ये शर्त 

    मूडी हूं, मैं कब काम छोड़ दूंगी, मुझे भी नहीं पता है। जितनी देर काम कर रही हूं, करूंगी, जब नहीं मन करेगा, तो रिलैक्स करूंगी, फिर मैं शादी कर लूंगी। लड़के को कहूंगी कि तुम काम करो, मुझे कोई बिजनेस खोलकर दे दो। कुछ और नहीं आता है। बाकी मैं हो सकता है कि अपनी गायकी को पॉलिश करूं।

    shehnaaz 1

    शहनाज अभिनीत और निर्मित पंजाबी फिल्म इक कुड़ी 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसमें शहनाज एक ऐसी लड़की की भूमिका में हैं, जो लड़के की तलाश में हैं, लेकिन उसे हर किसी पर शक होता रहता है। क्या वास्तविक जीवन में भी वह ऐसी हैं? इस पर शहनाज आगे कहती हैं, ‘पहले ऐसी थी, अब शक नहीं करती हूं।’ शादी के बाद लड़के को कहूंगी कि तुम काम करो मुझे कोई बिजनेस खोलकर दे दो। कुछ और नहीं आता है।

