Bigg Boss 19: 'फिनाले में ताली बजाएगी,' Farhana Bhatt की हुई घनघोर बेइज्जती, इस कंटेस्टेंट ने उगला जहर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के सबसे कंट्रोवर्सियल रियलिटी शो में से एक बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। सुपरस्टार सलमान खान के इस शो में आए दिन बवाल मचा रहता है और कोई न कोई कंटेस्टेंट एक दूसरे से टकराता रहता है। जिसमें ज्यादातर फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) का नाम जरूर शामिल होता है।

इस बार फरहाना का पाला बिग बॉस के घर के एक ऐसे मजबूत कंटेस्टेंट (Bigg Boss 19 Contestants) से पड़ा, जिसकी वजह से उनकी घनघोर बेइज्जती हुई है। उस कंटेस्टेंट ने फरहाना भट्ट को जमकर खरी-खोटी सुनाई और फिनाले में ताजी बजाने तक के लिए कह दिया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है-

फरहाना ने इस कंटेस्टेंट से लिया पंगा फरहाना भट्ट इस सीजन बिग बॉस के घर में सबसे अधिक उत्पात मचाने वालीं कंटेस्टेंट में से एक हैं। अपने बेबाक अंदाज के चलते आए दिन वह शो में किसी ने किसी से पंगा लेती रहती हैं। लेकिन इस बार फरहाना को ऐसा करना भारी पड़ गया है और बिग बॉस 19 के एक कंटेस्टेंट ने फरहाना भट्ट की आड़े हाथों लेते हुए उन्हें जमकर खोटी सुनाई है। जिससे फरहाना के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं।