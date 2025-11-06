Language
    Bigg Boss 19: 'फिनाले में ताली बजाएगी,' Farhana Bhatt की हुई घनघोर बेइज्जती, इस कंटेस्टेंट ने उगला जहर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:59 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Episode 74: विवादित टीवी शो बिग बॉस सीजन 19 को लेकर आए दिन चर्चा का बाजार काफी गर्म रहता है। इस बीच शो की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) को घर के एक सदस्य से जमकर खरी-खोटी सुनने को मिली है। 

    फरहाना भट्ट की किसने सुनाया (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के सबसे कंट्रोवर्सियल रियलिटी शो में से एक बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। सुपरस्टार सलमान खान के इस शो में आए दिन बवाल मचा रहता है और कोई न कोई कंटेस्टेंट एक दूसरे से टकराता रहता है। जिसमें ज्यादातर फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) का नाम जरूर शामिल होता है। 

    इस बार फरहाना का पाला बिग बॉस के घर के एक ऐसे मजबूत कंटेस्टेंट (Bigg Boss 19 Contestants) से पड़ा, जिसकी वजह से उनकी घनघोर बेइज्जती हुई है। उस कंटेस्टेंट ने फरहाना भट्ट को जमकर खरी-खोटी सुनाई और फिनाले में ताजी बजाने तक के लिए कह दिया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है-

    फरहाना ने इस कंटेस्टेंट से लिया पंगा

    फरहाना भट्ट इस सीजन बिग बॉस के घर में सबसे अधिक उत्पात मचाने वालीं कंटेस्टेंट में से एक हैं। अपने बेबाक अंदाज के चलते आए दिन वह शो में किसी ने किसी से पंगा लेती रहती हैं। लेकिन इस बार फरहाना को ऐसा करना भारी पड़ गया है और बिग बॉस 19 के एक कंटेस्टेंट ने फरहाना भट्ट की आड़े हाथों लेते हुए उन्हें जमकर खोटी सुनाई है। जिससे फरहाना के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। 

    दरअसल बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और फरहाना भट्ट गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) को चिढ़ाते हुईं नजर आ रही हैं। जिससे पहली बार शो में गौरव का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया है। जिसके चलते उन्होंने फरहाना भट्ट को टारगेट किया और कहा कि मैं टीवी का सुपरस्टार हूं और मैं यहां दिखा दूंगा कि मेरे पावर क्या है। मैं इस शो के अंत तक रहूंगा और फिनाले में तू (फरहाना) मेरे लिए ताली बजाएगी। इतना ही नहीं तेरा नाम मेरे सीजन को लेकर जाना जाएगा कि तू गौरव खन्ना के सीजन में आई थी। 

     
     
     
    ऐसा पहली बार हुआ कि काम और कंपोज रहने वाले गौरव खन्ना इस तरह से भड़कते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 का ये प्रोमो वीडियो चर्चा में बना हुआ है। 

    सलमान खान का क्या होगा रिएक्शन

    पहली बार बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना के फाइरी अंदाज को लेकर वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) में शो के होस्ट सलमान खान जरूर बात करते हुए नजर आ सकते हैं। गौरव को इस तरह से पोक करने के चलते तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट को भाईजान की फटकार भी सुनने को मिल सकती है।  

