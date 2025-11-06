Bigg Boss 19: बिग बॉस के नियमों की उड़ी धज्जियां, टास्क में धक्का-मुक्की के बीच कैप्टन बन गया ये कंटेस्टेंट
Bigg Boss 19 Captaincy Task: विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के कैप्टेंसी टास्क में बड़ा बवाल होने वाला है जिससे शो के नियमों की धज्जियां भी उड़ेंगी। इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट नया कैप्टन बना, वो भी शॉकिंग होने वाला है। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में सबकी छूट है, लेकिन कई सख्स नियम भी हैं जिनका उल्लंघन करने पर कंटेस्टेंट्स को कड़ी सजा दी जाती है। फिर भी बिग बॉस के घर में कई बार नियमों की धज्जियां उड़ी है और कंटेस्टेंट्स को सजा दी गई है। अब बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
विवादित शो बिग बॉस 19 में अब घरवालों के बीच महासंग्राम हो गया है जिसकी पहली झलक एक प्रोमो के जरिए दिखाई गई है। दरअसल, कैप्टेंसी टास्क में घरवालों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ है और एक को कैप्टन बनाया गया है।
मृदुल ने फरहाना को दिया धक्का
प्रोमो के मुताबिक, कैप्टेंसी टास्क में गिटार की धुन पर कंटेस्टेंट्स को नाचना था और इसी दौरान कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। प्रोमो में देखा जा सकता है कि फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी से कहती हैं कि वह उन्हें धक्का न दें। फिर वह उन्हें साइड करती हैं और इसके बाद मृदुल उन्हें जोर से धकेल देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच गंदी बहस हो गई है।
नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बीच हुआ झगड़ा
इसके बाद नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बीच कहासुनी हो गई। फिर कुनिका सदानंद भी इस लड़ाई में कूद पड़ीं। नीलम और कुनिका ने गिटार से अभिषेक को नीचे धकेल दिया। इसकी वजह से अभिषेक, नीलम को कॉल-आउट किया और दोनों के बीच खूब बहस हुई। अब धक्का-मुक्की करना शो में मना है। अब देखना होगा कि बिग बॉस इस पर क्या एक्शन लेते हैं।
कौन बना इस हफ्ते बिग बॉस का कैप्टन?
कैप्टेंसी टास्क का विजेता ही इस हफ्ते कैप्टन बनेगा और शहबाज बडेशा ने जिस कंटेस्टेंट को विजेता बनाया, उसका नतीजा तो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा। मगर ऐसी चर्चा है कि इस हफ्ते के कैप्टन अमाल मलिक (Amaal Malik) बनेंगे। वह पहले भी कैप्टन रह चुके थे।
