Bigg Boss 19: बिग बॉस के नियमों की उड़ी धज्जियां, टास्क में धक्का-मुक्की के बीच कैप्टन बन गया ये कंटेस्टेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में सबकी छूट है, लेकिन कई सख्स नियम भी हैं जिनका उल्लंघन करने पर कंटेस्टेंट्स को कड़ी सजा दी जाती है। फिर भी बिग बॉस के घर में कई बार नियमों की धज्जियां उड़ी है और कंटेस्टेंट्स को सजा दी गई है। अब बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

विवादित शो बिग बॉस 19 में अब घरवालों के बीच महासंग्राम हो गया है जिसकी पहली झलक एक प्रोमो के जरिए दिखाई गई है। दरअसल, कैप्टेंसी टास्क में घरवालों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ है और एक को कैप्टन बनाया गया है।

मृदुल ने फरहाना को दिया धक्का प्रोमो के मुताबिक, कैप्टेंसी टास्क में गिटार की धुन पर कंटेस्टेंट्स को नाचना था और इसी दौरान कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। प्रोमो में देखा जा सकता है कि फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी से कहती हैं कि वह उन्हें धक्का न दें। फिर वह उन्हें साइड करती हैं और इसके बाद मृदुल उन्हें जोर से धकेल देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच गंदी बहस हो गई है।