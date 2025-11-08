Bigg Boss 19: 'भैया से सैय्या पे...' सलमान खान ने Tanya Mittal को किया एक्सपोज, मुस्कुराते रहे Amaal Malik
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का 11वां हफ्ता दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा उथल-पुथल भरा रहा। इसका सारा श्रेय फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को जाता है जिन्होंने घर के अंदर हंगामा मचाया हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तान्या मित्तल और अमाल मलिक की बॉन्डिंग टूट चुकी है। अमाल ने तान्या से दूरी बना ली है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के घर के बाहर तान्या मित्तल की पॉपुलैरिटी पर सलमान खान लंबे समय से पानी फेरने में लगे हुए हैं। पिछले वीकेंड का वॉर में सलमान खान ने अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग करने के लिए तान्या मित्तल को फटकार लगाई थी। इसके साथ एक्टर ने अमाल मलिक को भी चेतावनी दी थी यह कहते हुए कि तान्या उन्हें मालती चाहर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं।
फेल हुआ तान्या का गेम प्लान
अब इस वीकेंड का वार में सलमान अमाल और बाकी घरवालों के खिलाफ तान्या के गेम प्लान का पूरा चिट्ठा खोल देंगे। बिग बॉस 19 वीकेंड का वार का नया प्रोमो रिलीज हुआ है। इसमें सलमान कह रहे हैं, "तान्या, अमाल को नॉमिनेट करने का आपका गेम प्लान फेल हो गया क्योंकि बिग बॉस ने आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया। इतना बिल्ड-अप दिया है कि मैं सबके सामने अमाल को भैया बोलूंगी, आप जलाना चाह रही थीं, उकसाना चाह रही थीं लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अब भैया से सैय्या पर तो जा नहीं सकते।"
अमाल मलिक लगातार मुस्कुरा रहे थे
सलमान ने आगे कहा कि अगर यही आपका गेम प्लान है तो क्या गेम प्लान है आपका। इस पूरे वाक्या के दौरान एक तरफ जहां तान्या का चेहरा शर्मशार हो रहा था वहीं दूसरी ओर अमाल इस स्थिति में हंसते हुए दिखाई दिए।
पिछले वीकेंड का वॉर में तान्या ने सबके सामने अमाल को भैया कहा था। इसके बाद पूरे हफ्ते वो फरहाना के साथ इसको लेकर बातचीत करती रहीं। पूरा टाइम वो बिग बॉस से इजाजत मांगती रहीं कि उनको अमाल को नॉमिनेट करने का मौका मिले। हालांकि ये मौका आया नहीं।
घर में वापस आए प्रणित मोर
इस हफ्ते प्रणित मोरे, जो पहले स्वास्थ्य कारणों से घर से बाहर हो गए थे वह वापस लौट आए। इससे उनके दोस्त बेहद खुश है। बिग बॉस में इस बार पांच लोग नॉमिनेट हुए हैं जिनमें अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, नीलम गिरी और फराहना भट्ट हैं।
