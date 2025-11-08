Bigg Boss 19: 'भैया से सैय्या पे...' सलमान खान ने Tanya Mittal को किया एक्सपोज, मुस्कुराते रहे Amaal Malik

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के घर के बाहर तान्या मित्तल की पॉपुलैरिटी पर सलमान खान लंबे समय से पानी फेरने में लगे हुए हैं। पिछले वीकेंड का वॉर में सलमान खान ने अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग करने के लिए तान्या मित्तल को फटकार लगाई थी। इसके साथ एक्टर ने अमाल मलिक को भी चेतावनी दी थी यह कहते हुए कि तान्या उन्हें मालती चाहर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं।

फेल हुआ तान्या का गेम प्लान अब इस वीकेंड का वार में सलमान अमाल और बाकी घरवालों के खिलाफ तान्या के गेम प्लान का पूरा चिट्ठा खोल देंगे। बिग बॉस 19 वीकेंड का वार का नया प्रोमो रिलीज हुआ है। इसमें सलमान कह रहे हैं, "तान्या, अमाल को नॉमिनेट करने का आपका गेम प्लान फेल हो गया क्योंकि बिग बॉस ने आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया। इतना बिल्ड-अप दिया है कि मैं सबके सामने अमाल को भैया बोलूंगी, आप जलाना चाह रही थीं, उकसाना चाह रही थीं लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अब भैया से सैय्या पर तो जा नहीं सकते।"