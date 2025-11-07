शादीशुदा मर्द को डेट कर रहीं Tanya Mittal? नीलम ने खोला दोस्त का राज, कुनिका हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में जो कंटेस्टेंट पिछले ढाई महीने से लाइमलाइट में बना हुआ है, वो हैं तान्या मित्तल। स्प्रीचुअल इन्फ्लुएंसर कभी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बखान करती हैं तो कभी अपनी लव लाइफ के बारे में बात करती हुई नजर आती हैं।

तान्या मित्तल ने कई बार रिवील किया है कि उनकी जिंदगी में दो लोग आए और उन्होंने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। वह हमेशा शादी की इच्छा भी जाहिर करती हैं। हालांकि, उन्होंने कभी भी अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है और ना ही यह बताया है कि अभी उनका कोई ब्वॉयफ्रेंड है या नहीं।