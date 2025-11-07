Language
    शादीशुदा मर्द को डेट कर रहीं Tanya Mittal? नीलम ने खोला दोस्त का राज, कुनिका हैरान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 9) की मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में शुमार तान्या मित्तल (Tanya Mittal) अक्सर शो में अपनी लव लाइफ के बारे में बात करती हुई नजर आती हैं। अब नीलम गिरी ने रिवील किया है कि उनका ब्वॉयफ्रेंड कौन है। 

    Hero Image

    तान्या मित्तल का ब्वॉयफ्रेंड है शादीशुदा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में जो कंटेस्टेंट पिछले ढाई महीने से लाइमलाइट में बना हुआ है, वो हैं तान्या मित्तल। स्प्रीचुअल इन्फ्लुएंसर कभी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बखान करती हैं तो कभी अपनी लव लाइफ के बारे में बात करती हुई नजर आती हैं।

    तान्या मित्तल ने कई बार रिवील किया है कि उनकी जिंदगी में दो लोग आए और उन्होंने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। वह हमेशा शादी की इच्छा भी जाहिर करती हैं। हालांकि, उन्होंने कभी भी अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है और ना ही यह बताया है कि अभी उनका कोई ब्वॉयफ्रेंड है या नहीं।

    गुंटुआ के बारे में खुला राज

    मगर अब तान्या मित्तल की सबसे अच्छी दोस्त नीलम गिरी (Neelam Giri) ने उनके बारे में एक बड़ा राज खोल दिया है। दरअसल, बिग बॉस के घर में कई बार तान्या किसी चीज से बात करते हुए उसे 'गुंटुआ' नाम देकर बात करती रहती हैं। कई बार उनके गुंटुआ की चर्चा हुई है। अब लाइव फीड में नीलम ने बताया है कि तान्या का गुंटुआ कौन है।

    Tanya Mittal

    कौन है तान्या मित्तल का ब्वॉयफ्रेंड?

    दरअसल, जब कुनिका सदानंद ने तान्या मित्तल से पूछा कि उनका गुंटुआ कौन है? तो पहले तो नीलम ने बताने से इनकार कर दिया लेकिन फिर बताया है कि वह मैरिड मैन है। हालांकि, नीलम ने नाम रिवील नहीं किया। यह जानकर कि लड़का शादीशुदा है, कुनिका हैरान हो गईं। अब सोशल मीडिया पर कहीं तान्या ट्रोल हो रही हैं तो वहीं नीलम को भी उनका सीक्रेट बताने के लिए क्लास लगाई जा रही है। 

     

    फिलहाल, तान्या मित्तल ने खुद कभी रिवील नहीं किया है कि वह अभी किसको डेट कर रही हैं। हालांकि, वह हमेशा ऐसे हिंट देती हैं कि शो के बाद वह शादी कर सकती हैं। 

