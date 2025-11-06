Language
    बिजनेसमैन नहीं, इस फील्ड में नौकरी करते हैं Tanya Mittal के पिता...जीशान कादरी ने खोल दी पोल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:17 PM (IST)

    Who Is Tanya Mittal Father: तान्या मित्तल कौन हैं? क्या वाकई वह अमीर हैं? तान्या मित्तल के पिता कौन हैं और क्या करते हैं? ये सवाल पिछले ढाई महीने से लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। अब जीशन ने उनके पिता के प्रोफेशन के बारे में खुलासा किया है। 

    जीशान ने बताया- तान्या मित्तल के पिता क्या करते हैं। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लिश में एक कहावत है- 'Love or Hate, But You Can't Ignore', यह कहावत इस वक्त बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल (Tanya Mittal) पर एकदम फिट बैठता है। जब से वह शो का हिस्सा बनी हैं, तभी से वह सुर्खियां बटोर रही हैं। अमीरी का शो-ऑफ करना हो या फिर 150 बॉडीगार्ड की बात हो... तान्या के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह कौन हैं और उनके पिता क्या करते हैं?

    बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल ने कई बातें की हैं जो सिर्फ उनके इर्द-गिर्द घूमता है। वह हमेशा बताती हैं कि कैसे उन्होंने कम उम्र में संघर्ष किया और नाम-पैसा कमाया। मगर उन्होंने कभी भी यह नहीं बताया कि उनके पिता कौन हैं और क्या करते हैं? कुछ दिन पहले मालती चाहर ने रिवील किया था कि उनके पिता का रियल स्टेट का बिजनेस है और वह अमीर हैं लेकिन उतना नहीं जितना तान्या बताती हैं। अब जीशान कादरी ने शो से बाहर आने के बाद बता ही दिया कि तान्या के पिता कौन हैं।

    तान्या मित्तल के पिता नहीं हैं बिजनेसमैन 

    जीशान कादरी ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि उन्हें तान्या मित्तल की सच्चाई पहले दिन से ही पता थी। यहां तक कि उन्हें उनके पिता का नाम और प्रोफेशन भी मालूम था। जीशान का कहना है कि उनके पिता का नाम रवि मित्तल है और वह कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि नौकरी करते हैं। 

    क्या करते हैं तान्या मित्तल के पिता?

    सामने आए एक वीडियो में जीशान ने तान्या के बारे में कहा, "तान्या मित्तल के बारे में मुझे यह भी पता था कि उनके पापा कहां जॉब करते हैं? बिजनेस छोड़ दो, बिजनेस की तो बात ही मत करो। वह जॉब करते हैं। पहला हफ्ता ही था जब मैंने बोल दिया कि तान्या कम बोल, मैं रवि मित्तल को भी जानता हूं। तो एकदम से (हैरान होकर) बोली कि पापा का नाम नहीं लेना। वह डर गई थीं कि मुझे पता है।" उन्होंने बताया कि तान्या के पिता रियल स्टेट की एक कंपनी में फ्लैट्स बिकवाने का काम करते हैं।

     

    फिलहाल, तान्या मित्तल ने अभी तक अपने पिता के बारे में नहीं बताया और ना ही सोशल मीडिया पर उनके परिवार के साथ कोई तस्वीर या वीडियो है। 

