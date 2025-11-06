बिजनेसमैन नहीं, इस फील्ड में नौकरी करते हैं Tanya Mittal के पिता...जीशान कादरी ने खोल दी पोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लिश में एक कहावत है- 'Love or Hate, But You Can't Ignore', यह कहावत इस वक्त बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल (Tanya Mittal) पर एकदम फिट बैठता है। जब से वह शो का हिस्सा बनी हैं, तभी से वह सुर्खियां बटोर रही हैं। अमीरी का शो-ऑफ करना हो या फिर 150 बॉडीगार्ड की बात हो... तान्या के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह कौन हैं और उनके पिता क्या करते हैं?

बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल ने कई बातें की हैं जो सिर्फ उनके इर्द-गिर्द घूमता है। वह हमेशा बताती हैं कि कैसे उन्होंने कम उम्र में संघर्ष किया और नाम-पैसा कमाया। मगर उन्होंने कभी भी यह नहीं बताया कि उनके पिता कौन हैं और क्या करते हैं? कुछ दिन पहले मालती चाहर ने रिवील किया था कि उनके पिता का रियल स्टेट का बिजनेस है और वह अमीर हैं लेकिन उतना नहीं जितना तान्या बताती हैं। अब जीशान कादरी ने शो से बाहर आने के बाद बता ही दिया कि तान्या के पिता कौन हैं।

तान्या मित्तल के पिता नहीं हैं बिजनेसमैन जीशान कादरी ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि उन्हें तान्या मित्तल की सच्चाई पहले दिन से ही पता थी। यहां तक कि उन्हें उनके पिता का नाम और प्रोफेशन भी मालूम था। जीशान का कहना है कि उनके पिता का नाम रवि मित्तल है और वह कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि नौकरी करते हैं।