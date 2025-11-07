Bigg Boss 19: 'तू औरत है...' गौरव खन्ना पर Farhana Bhatt के कमेंट पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर मचा घमासान
बिग बॉस 19 में एक बार फिर से कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। इस पर गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट में तीखी बहस छिड़ गई। फरहाना ने गौरव खन्ना पर तू औरत है कहकर कमेंट किया जोकि कई यूजर्स को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की जमकर आलोचना होने लगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में फुल ऑन बवाल मचा हुआ है। हाल ही में एक टास्क के दौरान फरहाना भट्ट ने बहुत ही अपशब्द बोले जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है।
टास्क के दौरान हुआ बवाल
म्यूजिकल गिटार कॉम्पटीशन के दौरान, शहबाज बदेशा को टास्क का संचालक बनाया गया जबकि बाकी सभी लोग खेल रहे थे। एक राउंड में, शहबाज ने गौरव खन्ना को हटाने का फैसला किया। इस बीच, तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने 'GK (Gaurav Khanna) क्या करेगा' गाना शुरू कर दिया और गौरव लगातार कहते रहे, 'शहबाज तू गलत जा रहा है।'
यह भी पढ़ें- बिजनेसमैन नहीं, इस फील्ड में नौकरी करते हैं Tanya Mittal के पिता...जीशान कादरी ने खोल दी पोल
गौरव के टास्क से बाहर होने के बाद, तान्या और फरहाना ने उन्हें उकसाया। इस तीखी बहस के दौरान, फरहाना भट्ट ने गौरव से कहा, "तू औरत है इसलिए तेरा कोई प्वाइंट ऑफ व्यू नहीं है।" इस बयान पर सोशल मीडिया पर फैन्स बंट गए।
लोगों ने फरहाना को सुनाई खरी-खोटी
तो क्या उनके अनुसार, महिलाओं की कोई राय नहीं होती? फरहाना 'औरत' शब्द का इस्तेमाल अपमान के तौर पर कर रही हैं, जबकि वह खुद भी औरत हैं," फैन्स ने कमेंट सेक्शन में फरहाना को खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी।
एक यूजर ने पीस एक्टिविस्ट फरहाना को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "कुछ लोग भूल जाते हैं कि सशक्तिकरण का मतलब महिला होना नहीं है, बल्कि उसका सम्मान करना है। वह स्पष्ट रूप से इस बात को समझने से चूक गईं।"
View this post on Instagram
'औरत' शब्द की इंसल्ट
दूसरे ने लिखा- 'वॉव ये औरत शब्द का इस्तेमाल इंसल्ट के तौर पर कर कर रही है जबकि वो खुद एक औरत है। ये तो हद दर्जे का पाखंड है। औरतों के पास राय है, ताकत है, आवाज है—इसे कोई मिटा नहीं सकता। एक और ने लिखा, "फरहाना जीके से कहती हैं, "औरतों से लड़ोगे? क्या तुम खुद को औरत भी समझते हो?"
यह भी पढ़ें- Farrhana Bhatt के श्राप की वजह से Pranit More को हुआ था डेंगू, स्टैंडअप कॉमेडियन का डिलीट पोस्ट हुआ वायरल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।