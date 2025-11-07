Bigg Boss 19: 'तू औरत है...' गौरव खन्ना पर Farhana Bhatt के कमेंट पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर मचा घमासान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में फुल ऑन बवाल मचा हुआ है। हाल ही में एक टास्क के दौरान फरहाना भट्ट ने बहुत ही अपशब्द बोले जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है।

टास्क के दौरान हुआ बवाल म्यूजिकल गिटार कॉम्पटीशन के दौरान, शहबाज बदेशा को टास्क का संचालक बनाया गया जबकि बाकी सभी लोग खेल रहे थे। एक राउंड में, शहबाज ने गौरव खन्ना को हटाने का फैसला किया। इस बीच, तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने 'GK (Gaurav Khanna) क्या करेगा' गाना शुरू कर दिया और गौरव लगातार कहते रहे, 'शहबाज तू गलत जा रहा है।'

लोगों ने फरहाना को सुनाई खरी-खोटी तो क्या उनके अनुसार, महिलाओं की कोई राय नहीं होती? फरहाना 'औरत' शब्द का इस्तेमाल अपमान के तौर पर कर रही हैं, जबकि वह खुद भी औरत हैं," फैन्स ने कमेंट सेक्शन में फरहाना को खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी।