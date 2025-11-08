Bigg Boss 19: 'आप फ्री हैं...' Salman Khan ने फरहाना भट्ट को दिखाया बाहर का रास्ता? अगला एविक्शन भी क्लियर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के फैंस को लंबे समय से वीकेंड के वॉर का इंतजार रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन सलमान खान घर में आते हैं और कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हैं। पूरे सप्ताह में खेल-तमाशा होने के बाद वीकेंड के वॉर की फटकार सबसे तगड़ी होती है।

एक्टर ने लगाई फटकार इस बार सलमान सबसे ज्यादा फरहाना और तान्या मित्तल पर भड़के। इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रियलिटी शो के एक नए प्रोमो में सलमान खान फरहाना भट्ट को उनकी "मैं कभी टेलीविजन पर काम नहीं करूंगी" कमेंट के लिए जमकर फटकार लगाई। यह सब देखते हुए फैंस उस समय को याद करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं जब उन्होंने प्रियंका जग्गा को घर से बाहर निकाल दिया था।