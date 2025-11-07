Bigg Boss 19 Elimination: एक और कंटेस्टेंट मुख्य द्वार से बाहर, नीलम के बाद हुआ दूसरा सबसे शॉकिंग एलिमिनेशन

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:20 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Double Elimination: काफी समय से ये खबर आ रही थी कि इस बार शो में डबल एलिमिनेशन होने वाला है। इस हफ्ते जो पहली कंटेस्टेंट शो से बाहर हुईं वह नीलम गिरी हैं, लेकिन उनके बाद अब जिस सदस्य पर गाज गिरी और उसे मुख्य द्वार से बाहर आना पड़ा, वह इस सीजन का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माना जा रहा था। 

    बिग बॉस 19 में हुआ दूसरा एलिमिनेशन/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के घर का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। तान्या मित्तल से लेकर फरहाना और मृदुल जैसे कंटेस्टेंट एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस हफ्ते गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर नॉमिनेट हुए थे और इस हफ्ते शो से एक नहीं, बल्कि 2 कंटेस्टेंट का सफर खत्म होना था। 

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो से 11 हफ्तों तक दोस्ती करके सर्वाइव करने के बाद नीलम गिरी का सफर पहले ही खत्म हो चुका है। अब उनके बाद एक और कंटेस्टेंट पर एलिमिनेशन की गाज गिरी है। बसीर अली के बाद जिस कंटेस्टेंट का सलमान खान के शो से पत्ता साफ हुआ है, उसका नाम जानकर आपको हैरानी होगी। 

    नीलम के बाद जनता ने इस कंटेस्टेंट को रखा 'ठुड' पर 

    नीलम गिरी के एविक्शन के साथ ही फैंस को एक खुशखबरी भी मिली और उनके फेवरेट प्रणित मोरे की घर में री-एंट्री हो गई है। हालांकि, उनके आते ही शो से दूसरा कंटेस्टेंट भी आउट हो चुका है। बिग बॉस तक ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया है कि, इस हफ्ते हुए डबल एलिमिनेशन में अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) शो से एविक्ट हो चुके हैं और सलमान खान के शो में उनका सफर द एंड हो चुका है। 

    सोशल मीडिया पर जो वोटिंग लिस्ट सामने आई थी, उसमें गौरव खन्ना के बाद जिस कंटेस्टेंट को हाइएस्ट वोट्स मिल रहे थे, वह अभिषेक बजाज ही थे। पहले दिन से ही अपना मजबूत गेम दिखाने वाले अभिषेक बजाज के एलिमिनेशन की खबर फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। हालांकि, अभिषेक बजाज के एलिमिनेशन पर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। 

    फरहाना भट्ट के फैंस ने मनाई खुशी 

    एक तरफ जहां शो के दर्शक अभिषेक बजाज के एलिमिनेशन को शॉकिंग बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फरहाना भट्ट के फैंस के बीच सेलिब्रेशन का माहौल है। एक यूजर ने लिखा, "फरहाना भट्ट के फैंस के लिए चीयर, क्योंकि इसने कहा था कि ये फरहाना भट्ट से पहले शो से एलिमिनेट नहीं होगा"। 

    दूसरे यूजर ने लिखा, "लोग फरहाना भट्ट के एलिमिनेशन की उम्मीद कर रहे थे, अभिषेक का निकलना और ऑफ सिलेबस था"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये तो अच्छी बात है, अब अशनूर का गेम ऑडियंस देख पाएगी। मुझे हमेशा लगता था कि उसमें पावर है, बस वह दिखा नहीं पा रही अभिषेक की वजह से"। रिपोर्ट्स की मानें तो, प्रणित मोरे के हाथ में जब एक को सुरक्षित करने की पावर दी गई, तो उन्होंने अभिषेक को न चुनकर अशनूर को सेव किया। 

