Bigg Boss 19: अमाल मलिक की इस बात से इम्प्रेस हुईं गौहर खान, कभी लगाई थी नेशनल टीवी पर लताड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 पर सिर्फ फैंस की ही नहीं, बल्कि कई सितारों की भी पैनी नजर बनी हुई है। एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी हों या फिर देवोलीना भट्टाचार्जी और गौहर खान, वह फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) से लेकर तान्या मित्तल और गौरव खन्ना सहित सभी कंटेस्टेंट्स के गेम पर अपनी राय देते हैं।

हाल ही में गौहर खान, जिन्होंने कभी अमाल मलिक को नेशनल टीवी पर लताड़ लगाई थी, वहीं उनकी तारीफों के पुल बांधती दिखीं। आखिर अमाल की किस बात ने किया गौहर खान को इम्प्रेस, नीचे डिटेल में पढ़ें स्टोरी: अमाल मलिक की ये बात गौहर को भा गई जब सिंगर अमाल मलिक बिग बॉस 19 के घर में आए थे, तो उन्होंने कई ऐसी हरकतें की थी, जिसकी वजह से उन्हें सलमान खान के साथ-साथ गौहर खान के गुस्से का सामना करना पड़ा था। दरअसल, अमाल ने शुरुआत में गौहर के देवर आवेज दरबार के प्रोफेशन को लेकर कई ऐसी बातें कहीं थी, जिससे एक्ट्रेस नाराज हो गईं थीं। उन्होंने आवेज के एविक्शन से एक दिन पहले आकर नेशनल टीवी का अमाल को खूब सुनाया था।

अमाल की कैप्टेंसी पर गौहर की बात से सहमत नहीं दिखे यूजर्स अमाल मलिक की कैप्टेंसी भले ही गौहर खान को पसंद आ रही हो, लेकिन वह लोगों को बिल्कुल भी नहीं भा रही है। एक यूजर ने लिखा, "अमाल एक अच्छा कैप्टन है, ये कहना ही कुछ भी है। वह अपनी कैप्टेंसी में फेवरेट-फेवरेट खेल रहा है। वह अपनी कैप्टेंसी में नीलम गिरी और शहबाज को बचा रहा है और घमंड दिखा रहा है। वह बिल्कुल भी सही नहीं हैं"।