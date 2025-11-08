वो Red Flag हैं...Gaurav Khanna की वाइफ ने बताई सच्चाई, बोलीं- 'बिग बॉस में एक्टिंग कर रहे हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुपमा और अन्य मशहूर टेलीविजन शो से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले गौरव खन्नासेलेब्रिटीमास्टरचेफ के विनर रह चुके हैं और इस वक्त वे बिग बॉस 19 के घर में नजर आ रहे हैं। शो के पहले दिन सलमान खान ने उन्हें ग्रीन फ्लैग कहकर बुलाया था और कई बार वीकेंड का वार में उनकी तारीफ भी की है। हालांकि उनकी वाइफ आकांक्षा एक इंटरव्यू में इस बात से सहमत नजर नहीं आईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आकांक्षा ने गौरव खन्ना की बताई सच्चाई बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना 11 हफ्ते बिता चुके हैं और फैंस का सपोर्ट उन्हें लगातार मिल रहा है। ऐसे में उनकी पत्नि का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एक इंटरव्यू में हैं। जब उनसे पूछा गया कि गौरव सब ग्रीन फ्लैग समझते हैं, क्या वे इस बात से सहमत हैं। इस पर आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, 'बिग बॉस में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं गौरव। दरअसल ये सवाल आप पत्नि से पूछोगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा क्योंकि पत्नि को अपने पति में कमी ही नजर आती है'।

फैंस ने किया गौरव का सपोर्ट आकांक्षा के इस इंटरव्यू पर गौरव के फैंस ने कई तरह रिएक्शन दिए हैं। ज्यादातर ने आकांक्षा द्वारा को अच्छे से सपोर्ट ना करने पर नाराजगी जताई है। एक ने लिखा, 'ये कुछ अजीब है क्योंकि आकांक्षा, गौरव के लिए सपोर्टिंग नहीं लग रही है। एक ने लिखा, 'गौरव ज्यादा मैच्योर हैं'। एक ने लिखा, 'मुझे गौरव ज्यादा पसंद है'।