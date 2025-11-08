वो Red Flag हैं...Gaurav Khanna की वाइफ ने बताई सच्चाई, बोलीं- 'बिग बॉस में एक्टिंग कर रहे हैं'
Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट और सेलेब्रिटी मास्टर चेफ के विनर गौरव खन्ना एक मशहूर टीवी पर्सनैलिटी हैं। इस वक्त वे बिग बॉस में नजर आ रहे हैं जहां उन्हें सलमान खान ने ग्रीन फ्लैग कहकर पुकारा है। हालांकि उनकी वाइफ आकांक्षा इस बात से शायद सहमत नहीं है कि वे एक ग्रीन फ्लैग हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुपमा और अन्य मशहूर टेलीविजन शो से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले गौरव खन्नासेलेब्रिटीमास्टरचेफ के विनर रह चुके हैं और इस वक्त वे बिग बॉस 19 के घर में नजर आ रहे हैं। शो के पहले दिन सलमान खान ने उन्हें ग्रीन फ्लैग कहकर बुलाया था और कई बार वीकेंड का वार में उनकी तारीफ भी की है। हालांकि उनकी वाइफ आकांक्षा एक इंटरव्यू में इस बात से सहमत नजर नहीं आईं।
आकांक्षा ने गौरव खन्ना की बताई सच्चाई
बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना 11 हफ्ते बिता चुके हैं और फैंस का सपोर्ट उन्हें लगातार मिल रहा है। ऐसे में उनकी पत्नि का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एक इंटरव्यू में हैं। जब उनसे पूछा गया कि गौरव सब ग्रीन फ्लैग समझते हैं, क्या वे इस बात से सहमत हैं। इस पर आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, 'बिग बॉस में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं गौरव। दरअसल ये सवाल आप पत्नि से पूछोगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा क्योंकि पत्नि को अपने पति में कमी ही नजर आती है'।
आकांक्षा ने गौरव को कहा
इस पर इंटरव्यूअर ने पूछा कि गौरव की कोई एक कमी बताइए, जिस वजह से आप उन्हें रेड फ्लैग बोलेंगी। इस पर आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, ' मैं तो ग्रीन फॉरेस्ट बोल देती...गौरव की एक कमी ये है कि वे बहुत ज्यादा खाने को लेकर पर्टीकुलर हैं, उनके सारे मूड खाने पर डिपेंड करते हैं। हालांकि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हैं पर हां ये है'। इसके साथ आकांक्षा ने यह भी बताया कि गौरव को गुस्सा भी आता है, शो में उन्होंने बहुत कम गुस्सा दिखाया है।
फैंस ने किया गौरव का सपोर्ट
आकांक्षा के इस इंटरव्यू पर गौरव के फैंस ने कई तरह रिएक्शन दिए हैं। ज्यादातर ने आकांक्षा द्वारा को अच्छे से सपोर्ट ना करने पर नाराजगी जताई है। एक ने लिखा, 'ये कुछ अजीब है क्योंकि आकांक्षा, गौरव के लिए सपोर्टिंग नहीं लग रही है। एक ने लिखा, 'गौरव ज्यादा मैच्योर हैं'। एक ने लिखा, 'मुझे गौरव ज्यादा पसंद है'।
गौरव-आकांक्षा की शादी के 9 साल पूरे
गौरव और आकांक्षा की दोस्ती एक ऑडिशन के दौरान हुई थी। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने 2016 में शादी कर ली। शुरुआत में गौरव ने आकांक्षा से अपनी पहचान छिपाई थी और खुद को एक स्ट्रगलिंग एक्टर बताया था हालांकि तब तक गौरव जाने माने एक्टर बन चुके थे। गौरव और आकांक्षा की शादी को 9 साल हो गए हैं।
