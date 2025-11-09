Bigg Boss 19 से आउट होते ही Abhishek Bajaj की चमकी किस्मत, इस रियलिटी शो में लेंगे बसीर अली से पंगा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से एक और शॉकिंग एविक्शन होने वाला है। मजबूत कंटेस्टेंट बसीर अली (Baseer Ali) के बाद शो से अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) एलिमिनेट हो गए हैं जिसने हर किसी को दंग कर दिया है।

अभिषेक बजाज शुरू से ही बिग बॉस 19 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में गिने जा रहे थे। ऐसे में उनका एविक्शन हर किसी के लिए शॉकिंग है। वह आज के एपिसोड में एविक्ट हो जाएंगे। शो से आउट होने के बाद अभिषेक की किस्मत चमक गई है।

बिग बॉस से एविक्ट होने पर चमकी अभिषेक की किस्मत दरअसल, अभिषेक बजाज को बिग बॉस 19 के बाद बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है जिसमें वह को-कंटेस्टेंट बसीर अली के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे। बिग बॉस की तरह ही दोनों कंटेस्टेंट्स आमने-सामने दिखाई देंगे।