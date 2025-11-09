Bigg Boss 19 से आउट होते ही Abhishek Bajaj की चमकी किस्मत, इस रियलिटी शो में लेंगे बसीर अली से पंगा?
रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से एविक्ट होने के बाद अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) की किस्मत खुलने वाली है। इस रियलिटी शो से बाहर निकलने के बाद उनके हाथ एक और शो लगा है, जिसमें वह बसीर अली (Baseer Ali) के साथ दिखाई देंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से एक और शॉकिंग एविक्शन होने वाला है। मजबूत कंटेस्टेंट बसीर अली (Baseer Ali) के बाद शो से अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) एलिमिनेट हो गए हैं जिसने हर किसी को दंग कर दिया है।
अभिषेक बजाज शुरू से ही बिग बॉस 19 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में गिने जा रहे थे। ऐसे में उनका एविक्शन हर किसी के लिए शॉकिंग है। वह आज के एपिसोड में एविक्ट हो जाएंगे। शो से आउट होने के बाद अभिषेक की किस्मत चमक गई है।
बिग बॉस से एविक्ट होने पर चमकी अभिषेक की किस्मत
दरअसल, अभिषेक बजाज को बिग बॉस 19 के बाद बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है जिसमें वह को-कंटेस्टेंट बसीर अली के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे। बिग बॉस की तरह ही दोनों कंटेस्टेंट्स आमने-सामने दिखाई देंगे।
अभिषेक बजाज के हाथ लगा बड़ा शो
यह शो खतरों के खिलाड़ी 15 (Khatron Ke Khiladi 15) है। इंडिया फोरम के मुताबिक, बसीर और अभिषेक को स्टंट बेस्ड रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया गया है। इसे रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) होस्ट करते हैं। हालांकि, अभी तक स्टार्स या फिर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में हम इसका दावा नहीं करते हैं।
क्यों बिग बॉस 19 से एविक्ट हुए अभिषेक बजाज?
इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर में कुल पांच कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे जिसमें गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नीलम गिरी और फरहाना भट्ट थे। रविवार को दिखाया जाएगा कि सलमान खान फरहाना और गौरव को बताएंगे कि वे सेफ हैं। फिर तीन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स बचेंगे जिनमें से किसी एक को सेव करने का अधिकार प्रणित मोरे (Pranit More) को मिलेगा और वह अशनूर कौर को सेव करेंगे। इस तरह अभिषेक बजाज और नीलम गिरी इस हफ्ते डबल एविक्शन में शो से बाहर हो जाएंगे।
