Bigg Boss 19: एविक्शन से पहले Abhishek Bajaj की खुली पोल, सलमान खान ने अशनूर कौर को दिखाया आईना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के हर वीकेंड का वार में सलमान खान (Salman Khan) किसी न किसी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हुए दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते तान्या मित्तल और नीलम गिरी की क्लास लगी थी और इस हफ्ते भी तान्या को सुनाया गया। यही नहीं, फरहाना भट्ट को भी खूब खरी-खोटी सुनाई गई।

अब अगले वीकेंड का वार एपिसोड में कुछ और कंटेस्टेंट्स की क्लास लगने वाली है जिनमें मृदुल तिवारी भी शामिल हैं। मृदुल को कैप्टेंसी टास्क में अग्रेशन दिखाने के लिए फटकार मिलेगी। वहीं एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को फटकार मिली।