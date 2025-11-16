Language
    Bigg Boss 19 : घटिया होस्ट, तेरी औकात... वीकेंड का वार में Rohit Shetty ने करंट लगाकर घरवालों से उगलवाया सच

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: इस बार वीकेंड का वार भाईजान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं और वे अपने 'खतरों के खिलाड़ी' वाले स्टाइल में घरवालों की क्लास ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने घरवालों को करंट लगाकर उनसे सच उगवाया।

    वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट ने उगला सच

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। खतरों के खिलाड़ी रियलिटी शो होस्ट करने वाले फिल्ममेक रोहित शेट्टी इस बार बिग बॉस 19 में घरवालो की क्लास लगाने आए हैं। इस वीकेंड का वार में भाईजान की गैरमौजूदगी में रोहित शेट्टी ने घरवालों की क्लास ली और उन्हें रियलिटी चेक दिया। शनिवार को तो उन्होंने घरवालों को बीते हफ्ते को लेकर बातचीत की लेकिन आज रविवार को अपने खतरों के खिलाड़ी वाले स्टाइल में घरवालों की क्लास लगाएंगे।

    रोहित शेट्टी ने करंट लगाकर उगलवाया सच

    हाल ही में रिलीज हुए नए प्रोमो में रोहित कंटेस्टेंट से अलग-अलग टास्क करवा रहे हैं। उनमें से एक टास्क में वे घरवालों को करंट लगाकर उनसे सच उगलवा कर रहे हैं। सामने आए प्रोमो में उन्होंने कंटेस्टेंट को शॉक बैंड दिये और उनसे कुछ सवाल पूछे। फरहाना भट्ट् को शॉक बैंड देकर कहा- क्या फरहाना को एक बेस्ट शॉक देना चाहिए। इस पर प्रणीत ने कहा-सर दो दे दो इसको। इस बात पर फरहाना को शॉक दिया गया जिस पर वह चीख पड़ी। तब रोहित ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'अब मुझे मत बोल देना, घटिया होस्ट तेरी औकात क्या है'।

    उसके बाद तान्या को शॉक बैंड पहनाकर पूछा, 'क्या आप सच में बकलावा खाने दुबई जाते हो। इस पर तान्या ने कहा- नहीं सर मैंने झूठ बोला था। इसके बाद जब प्रणीत मोरे की बारी आई तो रोहित बोले- शाह रुख का, सलमान का, अजय का...सबका बदला लेगा रे तेरा शेट्टी'।

     

    टॉप 9 में बचे ये कंटेस्टेंट

    यह टास्क काफी एंटरटेनिंग था और रोहित शेट्टी के साथ घरवालों ने खूब ठहाके लगाए। इस बार रोहित वीकेंड का वार होस्ट कर रहे हैं वहीं अगले हफ्ते बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट के घरवाले एंट्री करने वाले हैं। बिग बॉस 19 के 82 दिन पूरे हो चुके हैं और सिर्फ तीन हफ्ते बाकी है। 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें इस सीजन को विनर सामने आ जाएगा। मृदुल तिवारी के घर से बेघर होने के बाद घर में टॉप 9 में फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, शहबाज बदेशा, कुनिका सदानंद, प्रणीत मोरे और मालती चहर बने हुए हैं।

