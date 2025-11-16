Bigg Boss 19 : घटिया होस्ट, तेरी औकात... वीकेंड का वार में Rohit Shetty ने करंट लगाकर घरवालों से उगलवाया सच

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। खतरों के खिलाड़ी रियलिटी शो होस्ट करने वाले फिल्ममेक रोहित शेट्टी इस बार बिग बॉस 19 में घरवालो की क्लास लगाने आए हैं। इस वीकेंड का वार में भाईजान की गैरमौजूदगी में रोहित शेट्टी ने घरवालों की क्लास ली और उन्हें रियलिटी चेक दिया। शनिवार को तो उन्होंने घरवालों को बीते हफ्ते को लेकर बातचीत की लेकिन आज रविवार को अपने खतरों के खिलाड़ी वाले स्टाइल में घरवालों की क्लास लगाएंगे।

रोहित शेट्टी ने करंट लगाकर उगलवाया सच हाल ही में रिलीज हुए नए प्रोमो में रोहित कंटेस्टेंट से अलग-अलग टास्क करवा रहे हैं। उनमें से एक टास्क में वे घरवालों को करंट लगाकर उनसे सच उगलवा कर रहे हैं। सामने आए प्रोमो में उन्होंने कंटेस्टेंट को शॉक बैंड दिये और उनसे कुछ सवाल पूछे। फरहाना भट्ट् को शॉक बैंड देकर कहा- क्या फरहाना को एक बेस्ट शॉक देना चाहिए। इस पर प्रणीत ने कहा-सर दो दे दो इसको। इस बात पर फरहाना को शॉक दिया गया जिस पर वह चीख पड़ी। तब रोहित ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'अब मुझे मत बोल देना, घटिया होस्ट तेरी औकात क्या है'।