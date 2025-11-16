Bigg Boss 19: जिंदगी में खूब बुली हुई हैं Tanya Mittal, ज्योतिषी की बात पर छलके इन्फ्लुएंसर के आंसू
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 के अपकमिंग वीकेंड का वार में ज्योतिषी आने वाली हैं जो न केवल अमाल मलिक और फरहाना भट्ट को रियलिटी चेक मिला। वहीं, तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के बारे में एक शॉकिंग खुलासा किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) शुरू से ही लाइमलाइट बटोर रही हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करना हो या फिर संघर्ष के बारे में बात करना हो... तान्या ने बिग बॉस के घर में ऐसी-ऐसी बातें बोली हैं, जिस पर घरवालों को ही यकीन नहीं। कोई उन्हें मेनिपुलेटिव बुलाता है तो कोई उन्हें ड्रामेबाज।
मगर बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल को चाहे कुछ भी कहा गया है, वो हमेशा से ही अपनी बात पर अडिग और स्ट्रॉन्ग रही हैं। अब शो में एक ज्योतिषी आने वाली हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में ऐसा खुलासा करती हैं जिसके बाद वह रोने लगती हैं।
ज्योतिषी के गले लगकर रोईं तान्या मित्तल
बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें एक सेलिब्रिटी ज्योतिषी की एंट्री हुई है। जब फरहाना उनसे पूछती हैं कि वह सक्सेसफुल कब होंगी तो ज्योतिषी ने कहा कि उन्हें सक्सेस का असली मतलब ही नहीं पता है। अमाल मलिक से उन्होंने कहा कि कोई उनका क्या दुश्मन बनेगा, वो खुद के ही दुश्मन हैं। जब बारी तान्या की आती है तो ज्योतिषी कहती हैं कि ऐसा लगता है कि वह अपनी जिंदगी में काफी बार बुली हुई हैं। यही नहीं, ज्योतिषी ने उन्हें गले भी लगाया जिसके बाद उनके आंसू छलक पड़े।
She’s still walking through quiet battles no one sees, but that one honest, soul warming hug… it felt like the universe placing a soft hand on her heart. A moment of sukoon she desperately needed.#TanyaMittal • #BiggBoss19 pic.twitter.com/rI1VVaT6Si— AB (@CoffeePeChal) November 16, 2025
इस हफ्ते कौन होगा बिग बॉस 19 से एलिमिनेट?
बिग बॉस 19 के घर में रोहित शेट्टी ने बारी-बारी से सभी कंटेस्टेंट्स की तारीफ भी की और उनकी क्लास भी लगाई। उन्होंने फरहाना भट्ट को सोलो प्लेयर बताया। अब रविवार को प्रणित मोरे रोहित शेट्टी पर स्टैंड-अप कॉमेडी करेंगे। साथ ही एलिमिनेशन को लेकर भी खुलासा होगा। इस हफ्ते यूं तो सभी घरवाले नॉमिनेटेड हैं, लेकिन किसी का भी एलिमिनेशन नहीं होगा।
