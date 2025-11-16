Bigg Boss 19: जिंदगी में खूब बुली हुई हैं Tanya Mittal, ज्योतिषी की बात पर छलके इन्फ्लुएंसर के आंसू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) शुरू से ही लाइमलाइट बटोर रही हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करना हो या फिर संघर्ष के बारे में बात करना हो... तान्या ने बिग बॉस के घर में ऐसी-ऐसी बातें बोली हैं, जिस पर घरवालों को ही यकीन नहीं। कोई उन्हें मेनिपुलेटिव बुलाता है तो कोई उन्हें ड्रामेबाज।

मगर बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल को चाहे कुछ भी कहा गया है, वो हमेशा से ही अपनी बात पर अडिग और स्ट्रॉन्ग रही हैं। अब शो में एक ज्योतिषी आने वाली हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में ऐसा खुलासा करती हैं जिसके बाद वह रोने लगती हैं।