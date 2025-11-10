Bigg Boss 19: '150 बॉडीगार्ड भी नहीं बचा पाएंगे...' Amaal Malik ने फिर तान्या मित्तल को खुलेआम दी धमकी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के घर में हर हफ्ते वीकेंड का वार के बाद घर का माहौल चेंज हो जाता है। इस हफ्ते बिग बॉस के घर से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज आउट हो गए हैं और वीकेंड का वार में सलमान खान ने जो तान्या की पोल खोली थी, उसके बाद ज्यादातर घरवाले उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, खासकर अमाल मलिक।

दरअसल, बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल ने अमाल मलिक के बारे में काफी कुछ कहा था और उन्हें नॉमिनेट करने की भी बात कही थी, जिसका वीडियो होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने घरवालों को दिखाई। अब अमाल व तान्या के बीच दुश्मनी बढ़ गई है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमाल एक बार फिर तान्या को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं।

अमाल मलिक ने तान्या को दी धमकी सोशल मीडिया पर बिग बॉस के लाइव फीड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमाल मलिक वॉशरूम एरिया में कुनिका और मालती चाहर (Malti Chahar) के साथ बातचीत में तान्या मित्तल को धमकाते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में अमाल कह रहे हैं, "अरे बहुत बोली है, पछताएगी भी। कुनिका सदानंद ने कहा कि वह पहले भी बोलती थी और यह उनका सिरदर्द है। इस पर अमाल ने दोबारा रिएक्ट किया कि वह बहुत पछताएगी।