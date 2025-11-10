Language
    Bigg Boss 19: '150 बॉडीगार्ड भी नहीं बचा पाएंगे...' Amaal Malik ने फिर तान्या मित्तल को खुलेआम दी धमकी!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:53 AM (IST)

    Bigg Boss 19: विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और अमाल मलिक (Amaal Malik) के बीच दुश्मनी एक नए लेवल पर पहुंच गई है। बीते दिनों सिंगर ने उन्हें धमकी दी थी और अब एक बार फिर वह उन्हें धमकाते हुए नजर आए। 

    Hero Image

    फिर अमाल मलिक ने तान्या मित्तल को दी धमकी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के घर में हर हफ्ते वीकेंड का वार के बाद घर का माहौल चेंज हो जाता है। इस हफ्ते बिग बॉस के घर से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज आउट हो गए हैं और वीकेंड का वार में सलमान खान ने जो तान्या की पोल खोली थी, उसके बाद ज्यादातर घरवाले उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, खासकर अमाल मलिक।

    दरअसल, बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल ने अमाल मलिक के बारे में काफी कुछ कहा था और उन्हें नॉमिनेट करने की भी बात कही थी, जिसका वीडियो होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने घरवालों को दिखाई। अब अमाल व तान्या के बीच दुश्मनी बढ़ गई है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमाल एक बार फिर तान्या को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं।

    अमाल मलिक ने तान्या को दी धमकी

    सोशल मीडिया पर बिग बॉस के लाइव फीड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमाल मलिक वॉशरूम एरिया में कुनिका और मालती चाहर (Malti Chahar) के साथ बातचीत में तान्या मित्तल को धमकाते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में अमाल कह रहे हैं, "अरे बहुत बोली है, पछताएगी भी। कुनिका सदानंद ने कहा कि वह पहले भी बोलती थी और यह उनका सिरदर्द है। इस पर अमाल ने दोबारा रिएक्ट किया कि वह बहुत पछताएगी।

    अमाल ने कहा, "उसके 150 बॉडीगार्ड भी नहीं बचा पाएंगे उसको।" कुनिका ने अमाल को कहा, "आपको क्यों टेंशन हो रहा है अमाल भैया?" इस पर सिंगर ने कहा, "अमाल भैया को कोई टेंशन नहीं। हम तो जगत भैया हो गए। मुझे तो समय-समय पर उसकी क्लास लेने में मजा आ रहा है। अब तो हर दिन।" मालती ने वीडियो में नॉमिनेशन टास्क का जिक्र किया है जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह नॉमिनेशन ाटास्क के बाद का फुटेज है। अब सोशल मीडिया पर अमाल एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं।

     

    पहले भी अमाल मलिक ने दी थी धमकी

    इससे पहले भी अमाल मलिक लाइव फीड में शहबाज बडेशा के साथ बातचीत में तान्या मित्तल को धमकी देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था, "बनावटी इंसान, यहीं पर इसको काटेंगे रुक, कुत्ता बना देंगे। हम बहुत डेंजर लोग हैं भाई, घर के बाहर भी पकड़ लेंगे।" हालांकि, डेली एपिसोड में इस क्लिप को नहीं दिखाया गया था और ना ही वीकेंड का वार में सलमान ने इसे हाइलाइट किया।

