Bigg Boss 19: मम्मी के साथ अच्छा नहीं है Tanya Mittal का रिश्त? बोलीं- 'मुझे नहीं पता कि मेरी मां...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) की मजबूत कंटेस्टेंट और स्प्रीचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को शो में आए तीन महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी उनके बारे में जानकारी नहीं है।

तान्या मित्तल कितनी अमीर हैं? तान्या मित्तल के पिता क्या करते हैं? उनकी फैमिली कहां हैं? समेत कई सवाल हैं, जो अब भी लोगों के जेहन में घूम रहे हैं जिनके जवाब सिर्फ तान्या ही दे सकती हैं। बिग बॉस के घर में उन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी तो खूब सुनाई है, लेकिन कभी डिटेल में अपने निजी रिश्ते के राज नहीं खोले।

क्यों तान्या ने कुर्बान किया था अपनी मां का वीडियो? अब तान्या मित्तल के साथ उनकी मां के रिश्ते पर सवाल उठाया गया है। दरअसल, वह कई बार शो में अपनी मां को यादकर इमोशनल हुई हैं, लेकिन जब कैप्टेंसी टास्क में वीडियो चुनने की बारी आई थी, तब उन्होंने शहबाज के लिए अपनी मां का वीडियो कुर्बान कर दिया था।