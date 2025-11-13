Language
    Bigg Boss 19: मम्मी के साथ अच्छा नहीं है Tanya Mittal का रिश्त? बोलीं- 'मुझे नहीं पता कि मेरी मां...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:53 PM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के घर में कई बार तान्या मित्तल (Tanya Mittal) हमेशा अपने परिवार के बारे में जिक्र करने से बची हैं। एक्ट्रेस का अपनी मां के साथ कैसा रिश्ता है? हालिया एपिसोड में उन्होंने अपनी मां के बारे में बात की है। 

    Hero Image

    तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 में मां के बारे में की बात। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) की मजबूत कंटेस्टेंट और स्प्रीचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को शो में आए तीन महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी उनके बारे में जानकारी नहीं है।

    तान्या मित्तल कितनी अमीर हैं? तान्या मित्तल के पिता क्या करते हैं? उनकी फैमिली कहां हैं? समेत कई सवाल हैं, जो अब भी लोगों के जेहन में घूम रहे हैं जिनके जवाब सिर्फ तान्या ही दे सकती हैं। बिग बॉस के घर में उन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी तो खूब सुनाई है, लेकिन कभी डिटेल में अपने निजी रिश्ते के राज नहीं खोले।

    क्यों तान्या ने कुर्बान किया था अपनी मां का वीडियो?

    अब तान्या मित्तल के साथ उनकी मां के रिश्ते पर सवाल उठाया गया है। दरअसल, वह कई बार शो में अपनी मां को यादकर इमोशनल हुई हैं, लेकिन जब कैप्टेंसी टास्क में वीडियो चुनने की बारी आई थी, तब उन्होंने शहबाज के लिए अपनी मां का वीडियो कुर्बान कर दिया था।

    कैसा है तान्या का मां के साथ रिश्ता?

    अब हालिया एपिसोड में गौरव खन्ना और शहबाज बडेशा ने उनसे पूछा कि फैमिली वीक में उनके परिवार का कौन सा सदस्य आएगा? इस पर तान्या ने बताया कि उनकी आंटी आ सकती हैं। इस पर दोनों ने सवाल किया कि उनके पास किसका वीडियो आया था, मां या आंटी का? इसके जवाब में तान्या ने कहा, "मुझे लगता है कि मेरी आंटी आएंगी। अच्छा होगा, अगर मेरी दादू आएं। अगर मां आती हैं तो मैं खुशी होंगी। हालांकि, मैंने टीम को अपनी आंटी के बारे में जानकारी दी है क्योंकि तब मैं श्योर नहीं थी कि मेरी मां आएंगी या नहीं। मैंने तीन दोस्तों और दो रिश्तेदारों के नंबर दिए हैं।"

    तान्या का जवाब सुनने के बाद गौरव से शहबाज ने डिस्कस किया कि वह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मां के बारे में बात नहीं करती हैं। वहीं, गौरव ने सवाल उठाया कि अभी तक तान्या के घरवालों ने सिल्वर बोतल नहीं भेजी है। वह अभी भी टूटी हुई बोतल से काम चला रही हैं। 

