Bigg Boss 19 के इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने पर बुरी तरह ट्रोल हुए दीपिका के पति, अब एक्टर का फूटा गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'ससुराल सिमर का' फेम एक्टर शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) और उनकी पत्नी दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) किसी न किसी वजह से अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर आ जाते हैं। हाल ही में, एक बार फिर शोएब को ट्रोल किया गया, वो भी बिग बॉस 19 की एक कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए।

शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर आस्क मी एनिथिंग किया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि बिग बॉस 19 का कौन सा कंटेस्टेंट उनका फेवरेट है। तब एक्टर ने एक ऐसी कंटेस्टेंट का नाम लिया जिसके बाद लोग बेवजह उन्हें ट्रोल करने लगे थे।

शोएब इब्राहिम हुए ट्रोल दरअसल, शोएब इब्राहिम ने बताया था कि उन्हें बिग बॉस 19 के घर में फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) पसंद हैं। उन्होंने उनकी तारीफ भी की थी। फरहाना का सपोर्ट करने के लिए भी लोग शोएब को ट्रोल करने से बाज नहीं आए। आस्क मी सेशन में एक यूजर ने एक्टर से कहा, "आप मुस्लिम हो और फरहाना भी मुस्लिम है, आप इसीलिए सपोर्ट कर रहे हो आप।"