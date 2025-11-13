Language
    Bigg Boss 19 के इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने पर बुरी तरह ट्रोल हुए दीपिका के पति, अब एक्टर का फूटा गुस्सा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:40 PM (IST)

    दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakakr) के पति और टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) ने हाल ही में बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) के एक मजबूत कंटेस्टेंट को सपोर्ट किया जिसके बाद उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा था। अब शोएब ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

    ट्रोल्स को शोएब इब्राहिम ने दिया मुंहतोड़ जवाब। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'ससुराल सिमर का' फेम एक्टर शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) और उनकी पत्नी दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) किसी न किसी वजह से अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर आ जाते हैं। हाल ही में, एक बार फिर शोएब को ट्रोल किया गया, वो भी बिग बॉस 19 की एक कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए।

    शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर आस्क मी एनिथिंग किया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि बिग बॉस 19 का कौन सा कंटेस्टेंट उनका फेवरेट है। तब एक्टर ने एक ऐसी कंटेस्टेंट का नाम लिया जिसके बाद लोग बेवजह उन्हें ट्रोल करने लगे थे।

    शोएब इब्राहिम हुए ट्रोल

    दरअसल, शोएब इब्राहिम ने बताया था कि उन्हें बिग बॉस 19 के घर में फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) पसंद हैं। उन्होंने उनकी तारीफ भी की थी। फरहाना का सपोर्ट करने के लिए भी लोग शोएब को ट्रोल करने से बाज नहीं आए। आस्क मी सेशन में एक यूजर ने एक्टर से कहा, "आप मुस्लिम हो और फरहाना भी मुस्लिम है, आप इसीलिए सपोर्ट कर रहे हो आप।"

    शोएब इब्राहिम ने ट्रोल्स की लगाई क्लास

    यूजर का ये कमेंट देख शोएब इब्राहिम भी रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, "लो भाई, घूम-फिर कर चीजें धर्म पर आ गईं। नहीं बाबा, मुझे फरहाना का गेम अच्छा लगता है। मुझे वो अच्छी लगी। अकेले खड़ी हुई है और सब की क्लास लगाए हुई है। एक स्ट्रॉन्ग लेडी है यार वो। इसलिए मुझे उसका गेम अच्छा लगा है।"

    उन्होंने आगे कहा, "पिछले साल मैं करणवीर मेहरा को सपोर्ट कर रहा था। जबकि वहां पर विवियन था। अगर आप ये धर्म वाली बात कर रहे हो तो मुझे करणवीर मेहरा का गेम बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत पसंद था। मैं बहुत खुश हुआ था कि वो जीता। तो घूम फिर कर धर्म पर मत आओ।"

    बता दें कि फरहाना भट्ट इस वक्त बिग बॉस 19 की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बन गई हैं। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में देखा जा रहा है। फैंस को विश्वास है कि वह टॉप 5 में जाएंगी।

