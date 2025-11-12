Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 Voting: मृदुल तिवारी के बाद अब इस कंटेस्टेंट के लिए खुलेगा मुख्य द्वार, मिले सबसे कम वोट्स?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:58 PM (IST)

    बिग बॉस 19 में सभी कंटेस्टेंट के लिए 12वां हफ्ता काफी मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि मृदुल तिवारी के जाने के बाद इस वीक सभी कंटेस्टेंट्स खतरे में हैं। 9 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से किसे इस वीक सबसे कम वोट्स मिले हैं, जिसके जाने के चांस सबसे ज्यादा हैं, नीचे पढ़ें डिटेल्स: 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिग बॉस 19 में इस वीक वोट्स में सबसे पीछे है ये कंटेस्टेंट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का गेम जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घर में बचे हुए सिर्फ 9 सदस्य ही नहीं, बल्कि उनके फैंस भी काफी एक्टिव हो गए हैं। अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो का विनर बनाने के लिए दर्शक जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये शो अपने 12वें वीक में पहुंच चुका है, जहां गौरव खन्ना के एक फैसले से उनके साथ-साथ घर में बचे हुए 8 कंटेस्टेंट्स भी नॉमिनेशन में आ चुके हैं। मृदुल तिवारी के मिड वीक एविक्शन के बाद अब कौन से कंटेस्टेंट पर कम वोट्स के साथ मंडरा रहा है सबसे ज्यादा खतरा, चलिए आपको बताते हैं। 

    इस कंटेस्टेंट को मिले 2 परसेंट वोट्स 

    फिनाले से चार हफ्ते दूर इस शो से अब लगातार शॉकिंग एलिमिनेशन हो रहे हैं। नॉमिनेशन टास्क के बाद अब इस वीक की वोटिंग लिस्ट भी सामने आ चुकी है और मृदुल तिवारी के बाद जिस कंटेस्टेंट के शो से आउट होने के सबसे ज्यादा चांस हैं, वह शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा हैं, जिन्हें अभी तक सबसे कम वोट्स मिले हैं। 

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Nomination: बिग बॉस से होशियारी पड़ी भारी, 12वें हफ्ते में नॉमिनेट हुए ये कंटेस्टेंट्स

     सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 की एक वोटिंग लिस्ट सामने आई है, जिसमें 9 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में शहबाज को सिर्फ 2 परसेंट वोट्स मिले हैं और वह इस वक्त सबसे पीछे चल रहे हैं। उनके अलावा जो बॉटम 3 में हैं वह कुनिका सदानंद हैं, जिन्हें अब तक 3 परसेंट वोट्स मिले हैं और दूसरे अमाल मलिक हैं, उन्हें भी 3 परसेंट लोगों ने वोट्स किया है। 

    bigg boss 19

    शहबाज बने हैं इस वीक घर के कैप्टन 

    इनमें से जिस कंटेस्टेंट को 12वें वीक में दर्शकों ने सबसे ज्यादा वोट्स देकर बिग बॉस 19 की ट्रॉफी के और भी नजदीक पहुंचाया है, वह गौरव खन्ना हैं, जिन्हें 24 परसेंट वोट्स मिले हैं। हालांकि, फरहाना भी उन्हें टफ फाइट दे रही हैं, क्योंकि उन्हें 23 परसेंट वोट्स मिले हैं। 

    [image] - 1918996

    उसके बाद अशनूर कौर, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और मालती चहर है, जो वोटिंग लिस्ट में अभी सेफ चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस हफ्ते शहबाज घर के कैप्टन हैं। हालांकि, बिग बॉस ने उनसे नॉमिनेशन वापस नहीं लिया है। 

    यह भी पढ़ें- Farhana ने Shehbaz Badhesha को बुलाया 'गेंडा', खौल गया उनकी गर्लफ्रेंड का खून, बोलीं- डांट खाकर...