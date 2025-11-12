Bigg Boss 19 Nomination: बिग बॉस से होशियारी पड़ी भारी, 12वें हफ्ते में नॉमिनेट हुए ये कंटेस्टेंट्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस का गेम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है कंटेस्टेंट्स की संख्या शो में कम होती जा रही है। बीते वीकेंड के वार में अभिषेक बजाज के एलिमिनेशन का गुस्सा फैंस के अंदर अभी खत्म नहीं हुआ था, तभी मिड वीक में मृदुल तिवारी के एविक्शन की खबर सामने आई। फैंस ने कुनिका सदानंद और मालती चाहर जैसे कंटेस्टेंट को छोड़कर मृदुल को घर से आउट करने के डिसीजन को अनफेयर बताया।

मृदुल के एलिमिनेशन के बाद अब घरवालों पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। 12वें हफ्ते में कैप्टेंसी के साथ-साथ नॉमिनेशन लिस्ट भी सामने आ चुकी है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये कंटेस्टेंट्स 12वें हफ्ते में आने के बाद शो में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क के साथ-साथ घरवालों को राशन टास्क भी दिया और एक बार फिर से एप रूम खोला गया। जहां कंटेस्टेंट्स को सोशल मीडिया के फॉलोअर्स और कमेंट जानने का मौका मिला। जहां अशनूर कौर और प्रणित ने घर का राशन चुना, तो वहीं तान्या मित्तल, अमाल, कुनिका और मालती ने अपना सोशल मीडिया ऑप्शन चुना और राशन 60 परसेंट रह गया।

बिग बॉस के सामने नहीं चली कोई चाल गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) जैसे ही कैप्टन बने और सभी घरवाले नॉमिनेट हुए, उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया। बिग बॉस को उन्होंने बायस्ड बताते हुए उन पर कई इल्जाम लगाए, जिसकी वजह से बिग बॉस गुस्सा हो गए। उन्होंने सभी घरवालों को एसेम्बली रूम में बुलाया और उन्हें दोबारा से कैप्टेंसी के लिए वोट्स करने के लिए कहा।