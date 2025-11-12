Language
    Bigg Boss 19 Nomination: बिग बॉस से होशियारी पड़ी भारी, 12वें हफ्ते में नॉमिनेट हुए ये कंटेस्टेंट्स

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:47 PM (IST)

    बिग बॉस 19 में अब सभी कंटेस्टेंट के लिए गेम और भी ज्यादा टफ हो चुका है। बीते कुछ हफ्तों में घर से वह सितारे आउट हुए हैं, जिनके गेम जीतने के चांस दर्शकों को लग रहे थे। मृदुल तिवारी के मिड वीक एलिमिनेशन से अभी फैंस उभर भी नहीं पाए हैं, उससे पहले ही अब इन कंटेस्टेंट पर नॉमिनेशन का खतरा मंडराने लगा है। 

    बिग बॉस 19 से इस वीक नॉमिनेट हुए ये कंटेस्टेंट्स/ Photo- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस का गेम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है कंटेस्टेंट्स की संख्या शो में कम होती जा रही है। बीते वीकेंड के वार में अभिषेक बजाज के एलिमिनेशन का गुस्सा फैंस के अंदर अभी खत्म नहीं हुआ था, तभी मिड वीक में मृदुल तिवारी के एविक्शन की खबर सामने आई। फैंस ने कुनिका सदानंद और मालती चाहर जैसे कंटेस्टेंट को छोड़कर मृदुल को घर से आउट करने के डिसीजन को अनफेयर बताया।

    मृदुल के एलिमिनेशन के बाद अब घरवालों पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। 12वें हफ्ते में कैप्टेंसी के साथ-साथ नॉमिनेशन लिस्ट भी सामने आ चुकी है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं, नीचे पढ़ें डिटेल्स: 

    इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये कंटेस्टेंट्स 

    12वें हफ्ते में आने के बाद शो में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क के साथ-साथ घरवालों को राशन टास्क भी दिया और एक बार फिर से एप रूम खोला गया। जहां कंटेस्टेंट्स को सोशल मीडिया के फॉलोअर्स और कमेंट जानने का मौका मिला। जहां अशनूर कौर और प्रणित ने घर का राशन चुना, तो वहीं तान्या मित्तल, अमाल, कुनिका और मालती ने अपना सोशल मीडिया ऑप्शन चुना और राशन 60 परसेंट रह गया। 

    इसके बाद जब गौरव की बारी आई तो बिग बॉस ने ऑप्शन बदल दिया। उन्होंने गौरव को कैप्टन बनने का ऑप्शन दिया, लेकिन उसके साथ सभी घरवालों को नॉमिनेट और साथ ही 30% राशन देने की बात कही। गौरव ने घरवालों को नॉमिनेट कर दिया। गौरव के फैसले के बाद इस वीक जो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनट हुए, उसमें मालती चहर, शहबाज बदेशा, अमाल मलिक, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट(Farrhana Bhatt), तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए।

    बिग बॉस के सामने नहीं चली कोई चाल 

    गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) जैसे ही कैप्टन बने और सभी घरवाले नॉमिनेट हुए, उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया। बिग बॉस को उन्होंने बायस्ड बताते हुए उन पर कई इल्जाम लगाए, जिसकी वजह से बिग बॉस गुस्सा हो गए। उन्होंने सभी घरवालों को एसेम्बली रूम में बुलाया और उन्हें दोबारा से कैप्टेंसी के लिए वोट्स करने के लिए कहा। 

    इस दौरान सभी ने शहबाज को वोट्स देकर घर का नया कैप्टन बना दिया। घरवालों के फैसले के आधार पर बिग बॉस ने शहबाज को नया कैप्टन तो बना दिया, लेकिन सभी की हरकतें देखते हुए गौरव खन्ना सहित सभी 9 कंटेस्टेंट्स को इस वीक खतरे में डाल दिया। 

